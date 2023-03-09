سياسة
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إثر غرق مركبهم.. مصرع 14 مهاجراً إفريقياً غير نظامي قبالة سواحل تونس
لقي 14 مهاجراً غير نظامي من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء مصرعهم إثر غرق مركبهم المتوجه إلى إيطاليا قبالة السواحل التونسية. ووفق بيان المتحدث باسم الحرس الوطني أنقذت وحدات الحرس البحري 54 شخصاً كانوا على متن المركب، فيما انتشلت 14 جثة.
إثر غرق مركبهم.. مصرع 14 مهاجراً إفريقياً غير نظامي قبالة سواحل تونس
تمكنت الوحدات التونسية من نجدة وإنقاذ 435 مجتازاً، بينهم 9 تونسيين و426 من جنسيات جنوب الصحراء- أرشيفية  / صورة: AA
9 مارس 2023

أعلن خفر السواحل التونسي الخميس، مصرع 14 مهاجراً غير نظامي من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، إثر غرق مركب كان يتجه نحو إيطاليا.

جاء ذلك وفق بيان للمتحدث باسم الحرس الوطني (الدرك) حسام الدين الجبابلي، نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وأفاد الجبابلي أن وحدات الحرس البحري تمكنت، أثناء تمشيط السواحل، من اعتراض مجموعة تعرّض مركبها للغرق وأنقذت 54 مجتازاً (غير نظامي) من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، وانتشلت 14 جثة.

وقال في بيان ثانٍ إنه ليل الأربعاء الخميس أيضاً "تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط (المناطق البحرية بصفاقس، قرقنة والمهدية) وإقليم الحرس البحري بالساحل (منطقة المنستير)، من إحباط 14 عملية اجتياز (هجرة غير نظامية)".

كما تمكنت الوحدات، حسب البيان من "نجدة وإنقاذ 435 مجتازاً، بينهم 9 تونسيين و426 من جنسيات جنوب الصحراء.

وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن سلطات تونس إحباط محاولات هجرة إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو دول إفريقية أخرى.

وفي الفترة الأخيرة شهدت تونس تصاعداً لافتاً في وتيرة الهجرة إلى أوروبا، خصوصاً تجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد ومختلف دول المنطقة.

كما تشهد السواحل التونسية عمليات إنقاذ بين الفينة والأخرى لمهاجرين، إثر تعطل مراكبهم بالبحر المتوسط، بخاصة في الرحلات بين ليبيا وإيطاليا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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