طالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الخميس، حكومة بنيامين نتنياهو بإلغاء خطة "التعديلات القضائية".

جاء ذلك في كلمة لهرتسوغ نقلتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، تزامناً مع اتساع رقعة المظاهرات المنددة بالخطة.

وقال هرتسوغ: "نتجه إلى نقطة اللاعودة وينبغي التخلي عن التعديلات القضائية".

وأضاف: "هذه لحظة حاسمة، إما أن نتوقف عما يحدث أو ننزل إلى الهاوية، لا تدمروا بلادكم".

وتابع الرئيس الإسرائيلي قوله: "لم يعد بإمكاني رؤية شعبي يتمزق أمام عيني، ما يحدث هنا كارثة. أنا مستعد لدفع أي ثمن لإيجاد حل".

وأكد أن "تشريعات التعديلات القضائية تُقوّض الديمقراطية، ويجب التخلي عنها بسرعة".

ومنذ قرابة شهرين، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتقول المعارضة في إسرائيل إن خطة الإصلاح القضائي تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".

وتتضمّن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.