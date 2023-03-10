تستمر "معركة كسر العظم" السياسية الدائرة بين الرئيس التونسي والمعارضة، بتواصل حملة التضييقيات التي تستهدف عدداً من الشخصيات المعارضة، وصفها قيس سعيد بـ"حرب التحرير الوطنية" من الفساد، فيما قالت المعارضة والمنظمات الحقوقية الدولة إنها عملية قمع واسعة.

يأتي هذا في وقت تتسع فيه دائرة المعارضين لسعيد، لتشمل أكبر وأعرق نقابة عمالية في تونس (الاتحاد العام للشغل التونسي). كما يزداد الغليان الشعبي والاحتجاجات في الشارع على خلفية تلاحُق الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعرفها البلاد.

أهي "حرب تحرير وطنية"؟

في كلمة ألقاها خلال اجتماعه مع وزيرة التجارة كلثوم بن رجب، يوم 14 فبراير/شباط الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه يخوض "حرب تحرير وطني" و"معركة تلو معركة" لتطهير البلاد، ممن وصفهم بـ"الذين عاثوا فيها فساداً منذ عقود".

وأضاف سعيد أن "الاعتقالات التي نفذتها السلطات الأمنية خلال الفترة الأخيرة، أثبتت تورط عدد من المجرمين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وهذا بالإثباتات"، على حد تأكيده.

وشملت تلك الاعتقالات، كلاً من القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والناشط السياسي خيام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيف. بالإضافة إلى نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة والناشط السياسي الأزهر العكرمي والقاضيَين بشير العكرمي والطيب راشد ونور الدين بوطار مدير إذاعة "موزاييك إف إم".

وقال سعيد إن "عدداً من هؤلاء المجرمين يقف وراء الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبرفع الأسعار (...) توجد عصابات منظمة تأتمر بأوامر هؤلاء الخونة والمرتزقة، عصابات لا يهمها جائع أو فقير (...) تونس اليوم تخوض حرب تحرير وطني والمعركة تلو المعركة لتطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فساداً منذ عقود''.

هذا ونددت حركة النهضة، في وقت لاحق، باعتقال القيادي الجلاصي، مسجلة إدانتها "بشدة لسلسلة المداهمات والاعتقالات العشوائية للمعارضين السياسيين لنظام قيس سعيّد الانقلابي، التي طالت الناشط السياسي المعارض للانقلاب الأستاذ عبد الحميد الجلاصي".

الاعتقالات مستمرة

ولاحقاً في 22 فبراير، أعلن الحزب الجمهوري المعارض أن شرطة مكافحة الإرهاب وقفت أمينه العام عصام الشابي. وأصدر الحزب بياناً اعتبر من خلاله أن إيقاف أمينه العام "خطوة تصعيدية أخرى من السلطة في إطار حملة التوقيفات العشوائية التي طاولت شخصيات سياسية ونقابية وإعلامية على خلفية مواقفها الوطنية".

تزامناً مع ذاك، أكدت حركة النهضة، في بيان لها، أن "فرقة أمنية حاصرت سيارة شيماء عيسى واعتقلتها واقتادتها إلى جهة غير معلومة". ونددت الحركة بشدة بـ"مواصلة سلطة الانقلاب انتهاج سياسة الاعتقالات العشوائية للمناضلين السياسيين المعارضين"، مذكرةً بأن "التنكيل بشيماء عيسى وبقية رموز المعارضة الوطنية لن يزيد المعارضة إلا عزماً وإصراراً على التوحّد والنضال السلمي المدني لإنقاذ البلاد من المخاطر التي تهددها".

وتأتي هذه الاعتقالات في وقت سُجل فيه تقارب بين قيادة الحزب الجمهوري وجبهة الخلاص الوطني. وحضر أمين عام الحزب عصام الشابي ندوة نظمتها الجبهة في 18 فبراير الماضي، واعتبر فيها أن المعركة اليوم هي "معركة بين الديمقراطية وأعدائها، وليست بين الإسلاميين واليساريين والليبيراليين وغيرهم".

ومنذ فرضه حالة الاستثناء، في 25 يوليو/تموز 2021، التي استحوذ بها على معظم السلطات التنفيذية في البلاد، يقود قيس سعيد حملة اعتقالات ومتابعات قضائية ضد المعارضة، طالت قيادة حركة النهضة التي كانت حاكمة قبل الاستثناء، والنشطاء السياسيين الذي تكتلوا فيما بعد في "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة.

واعتبرت منظمة العفو الدولية "إن السلطات التونسية تكثف جهودها لقمع الأصوات المعارضة والمعارضين المفترضين للرئيس". وحثت المنظمة السلطات التونسية على وقف جميع إجراءات "الترسانة القانونية" ضد ناشطين "مارسوا حقوقهم الإنسانية الأساسية، لا سيّما حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية وسلمية".

انضمام اتحاد الشغل التونسي

وشملت التوترات السياسية أيضاً علاقات الرئيس التونسي بالنقابات العمالية، ذلك حين انتقد قيس سعيد، مطلع فبراير الماضي، الإضرابات التي دعا إليها الاتحاد العام للشغل التونسي، والذي يعد أكبر وأعرق نقابة بالبلاد. وقال سعيد إن تلك الإضرابات "جرى توظيفها لمآرب سياسية".

إضافة إلى هذا، جرى اعتقال أنيس الكعبي الكاتب العام لنقابة شركة تونس للطرقات السيّارة، عقب إضراب عمال محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة، مطلع فبراير. وهو ما اعتبره نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام للشغل "رسالة واضحة بأن الاتحاد العام التونسي للشغل مستهدف".

ودعا الاتحاد العام للشغل إلى مظاهراتفي العاصمة تونس السبت 4 مارس/آذار الجاري، للتنديد بسياسات الرئيس قيس سعيّد، وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وهو ما استجاب له آلاف التونسيين، الذين تجمهروا في ساحة "محمد علي" في العاصمة، قبالة المقر المركزي الاتحاد.

وفي خطاب ألقاه أمام المتظاهرين قال نور الدين الطيوبي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل: "كنا نتمنى أن نستمع إلى خطاب الطمأنينة (...) نحن دعاة نضال سلمي ومدني وحوار، سلاحنا الحجة، ولسنا دعاة عنف". وأضاف الطبوبي في تعليقه على اعتقالات بحق معارضين ونقابيين، أنه: "لن نقبل بهذه الممارسات والاعتقالات (...) لا لخطاب العنف والترهيب وتصفية الحسابات".

وفي نفس السياق، يقود ائتلاف "جبهة الخلاص الوطني" التونسي، احتجاجات دائمة للتنديد بالاعتقالات والمطالبة بالإفراج عن النشطاء السياسيين. وحسب وكالة الأناضول، رفع المحتجون صورة جماعية للموقوفين ضمن قضية "التآمر على الدولة"، وقضايا أخرى على غرار شيماء عيسى القيادية في حركة النهضة وجبهة الخلاص، وعلي العريض رئيس الحكومة السابق، وعصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري.