سياسة
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السويد: السلطات تكثف إجراءاتها ضد PKK الإرهابي
قال كبير المفاوضين المسؤول عن ملف انضمام السويد إلى الناتو أوسكار ستينستروم، إن الجرائم المنظمة الكبيرة وعلاقتها بتمويل الإرهاب تعصف ببلاده التي أكّد أنها كثّفَت إجراءاتها ضد الإرهاب وتنظيم PKK.
السويد: السلطات تكثف إجراءاتها ضد PKK الإرهابي
  السويد: السلطات تكثّف إجراءاتها ضد PKK الإرهابي / صورة: AP
10 مارس 2023

قال كبير المفاوضين السويديين المسؤول عن ملف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) أوسكار ستينستروم، إن بلاده كثفت إجراءاتها ضد الإرهاب وتنظيم PKK.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس بعد اجتماع الآلية المشتركة المشكَّلة بموجب المذكرة الثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشار ستينستروم إلى أن الحكومة السويدية اتخذت خطوات ملموسة بشأن تنظيم PKK الإرهابي، وأن الجرائم المنظمة الكبيرة وعلاقتها بتمويل الإرهاب تعصف ببلاده.

وذكر أن الحكومة قدمت الخميس إلى البرلمان السويدي مشروع قانون حول العقوبات، وأن "السلطات كثفت إجراءاتها ضد الإرهاب وPKK على وجه الخصوص".

جدير بالذكر أن تركيا وقعت مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية بخصوص مكافحة الإرهاب، في قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/حزيران 2022.

وفي إطار المذكرة الثلاثية شُكّلَت آلية مشتركة دائمة عقدت أول اجتماعاتها في 26 أغسطس/آب 2022 بمدينة فانتا الفنلندية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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