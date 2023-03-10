أصيب 5 إسرائيليين بينهم اثنان بجروح خطيرة مساء الخميس، في إطلاق نار قرب مقهى وسط مدينة تل أبيب، فيما حُيّد المنفّذ.

وبينما قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن في العملية "3 مصابين أحدهم جروحه خطيرة"، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مدير غرف العمليات في مستشفى "إيخلوف" أن هناك 5 مصابين، بينهم اثنان بحالة خطيرة.

بدورها نقلت القناة 12 الخاصة عن مسؤول كبير في الشرطة لم تسمِّه، قوله إن مطلق النار حُيّد.

من جانبها قالت هيئة البثّ الرسمية إن منفذ عملية إطلاق النار شاب يبلغ من العمر 23 عاماً، وهو من بلدة نعلين شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

فيما علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على العملية، في بيان صدر عن مكتبه قائلاً: "وقع هجوم إرهابي في قلب تل أبيب الليلة".

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد في تغريدة: "أمسية صعبة في تل أبيب، وقع هجوم إرهابي في قلب منطقة ترفيهية، يجب التعامل مع الإرهاب بلا تردد".

"رد طبيعي"

من جانبها قالت حركة حماس الفلسطينية مساء الخميس، إن منفذ عملية تل أبيب أحد عناصر "كتائب القسام"، الذراع العسكرية للحركة.

وقالت الحركة في بيان إن "الشهيد القسامي البطل المعتز بالله صلاح الخواجا (23 عاماً) أسير محرر من بلدة نعلين غرب رام الله، منفِّذ عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف بمدينة تل أبيب المحتلة، التي جاءت ردّاً على جرائم الاحتلال التي اعتقد أنها تردع شعبنا وتضعف إرادته".

وذكرت الحركة أن العملية "تأتي في سياق الرد الطبيعي على جريمة الاغتيال صباح اليوم في بلدة جبع، ومجزرة جنين الثلاثاء، وجرائم الاحتلال اليومية التي تصاعدت بحقّ أهلنا ومدننا ومقدساتنا".

وفجر الخميس قُتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة جبع بمحافظة جنين.

وأضاف بيان الحركة: "نحذّر الاحتلال من التمادي في جرائمه (...) ونتوعده بمزيد من الضربات الموجعة في كل أنحاء أرضنا المحتلة ما دام عدوانه".

بدوره، قال متحدث الحركة عبد اللطيف القانوع: "الشباب الثائر وأبطال المقاومة في الضفة الغربية سيواصلون ضرباتهم النوعية وعملياتهم البطولية لمواجهة حكومة قطعان المستوطنين".

وهدد القانوع إسرائيل بالقول إن "الرد على جرائم الاحتلال وإرهابه سيظل مشروعاً ومتاحاً حتى وقف الاحتلال عند حدّه وكنسه عن أرضنا".

من جانبه، قال متحدث حركة "الجهاد الإسلامي" داود شهاب، إن "هذه العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في الضفة الغربية والقدس".

وأضاف أن "العملية في توقيتها ومكانها دليل على قوة المقاومة وفشل الأهداف التي سعت حكومة الاحتلال وجيشها لتحقيقها من الحرب على الضفة والقدس".

وقالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" إن "العملية جزء من الرد الطبيعي والضروري على جرائم العدو الذي ما زال يُوغل في دمنا ويرتكب المجازر اليومية ضد شعبنا".

وشددت في بيان على أن "هذا العدو يجب أن يدفع ثمناً لجرائمه"، وأن "المقاومة بأشكالها كافة حقّ مشروع لشعبنا".

من ناحيتها، قالت حركة "المجاهدين" في بيان، إن "عملية تل الربيع (تل أبيب) البطولية جزء من الرد العملي على جرائم العدو".

أما حركة "الأحرار" فقالت في بيان، إن "العملية ردّ على جرائم الاحتلال المتواصلة".

وأضافت: "هذه العملية ضربة جديدة للمنظومة الصهيونية الأمنية، وهي رسالة لقادة الاحتلال بأنهم لن ينعموا بالأمن على أرضنا وسيخرج مقاومونا لكم من كل مكان للردّ على جرائمكم وإلجام عدوانكم"، وفق تعبيرها.

ومنذ مطلع 2023 تصاعدت المواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأسفرت عن مقتل 77 فلسطينياً و14 إسرائيلياً في عمليات متفرقة، وسط دعوات ومساعٍ إقليمية ودولية لخفض التصعيد.