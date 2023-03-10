سياسة
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لمكافحة العجز المالي.. بايدن يقترح موازنة بـ6.9 تريليون دولار لعام 2024
يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم مقترح إلى الكونغرس، لمكافحة العجز المالي. وسيخصص بموجبه مبلغاً بقيمة 6.9 تريليون دولار لتمويل الحكومة الفيدرالية، فيما سترفع الضرائب على الأغنياء.
لمكافحة العجز المالي.. بايدن يقترح موازنة بـ6.9 تريليون دولار لعام 2024
لمكافحة العجز المالي.. بايدن يقترح موازنة بـ6.9 تريليونات دولار لعام 2024 / صورة: AP
10 مارس 2023

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، عن موازنة مقترحة بمبلغ 6.9 تريليون دولار لتمويل الحكومة الفيدرالية خلال العام المالي المقبل، مع زيادة الضرائب على الأغنياء بهدف تقليل العجز الوطني بحلول عام 2026.

وتتضمن ميزانية بايدن مرة أخرى زيادة ضريبية على الأغنياء الأمريكيين والشركات الكبرى في محاولة لتعويض الإنفاق المتزايد وخفض العجز الفيدرالي.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن ذلك سيفعل عن طريق إغلاق "الثغرات العملاقة" في قانون الضرائب الحالي الذي يستخدمه المليارديرات لضمان فرض ضرائب عليهم بمعدلات أقل من الأمريكيين العاديين.

وبموجب المقترح الجديد الذي سيقدمه بايدن للكونغرس، سيوضع حد أدنى للضريبة بنسبة 25% على أغنى الأفراد في البلاد.

وأوضح البيان أن "جهود مكافحة العجز لن تشهد تراجعاً حتى العام المالي 2026، إذ من المتوقع أن ينخفض إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي من مستواه الحالي البالغ 6.6%".

ويقدر البيت الأبيض أنه خلال العقد المقبل، ستخفض خطة الرئيس العجز بنحو 3 تريليونات دولار.

وتمثل قيمة الموازنة الإجمالية لعام 2024 زيادة بأكثر من تريليون دولار على المستويات التي طلبها بايدن لعام 2023 وسط استمرار التضخم المرتفع وجهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستمرة لمكافحة الظواهر المالية من خلال رفع أسعار الفائدة.

وأشار بايدن في رسالة مصاحبة لمقترحه إلى أنه خفض العجز بأكثر من 1.7 تريليون دولار خلال النصف الأول من إدارته، واصفاً إياه بأنه "أكبر تخفيض في التاريخ الأمريكي".

وتابع: "وقعت قانون تخفيض إضافي للعجز من خلال جعل الأثرياء والشركات يدفعون نصيبهم العادل، بما في ذلك فرض ضريبة جديدة بنسبة 15% على الشركات التي تبلغ قيمتها مليار دولار، والتي كان عديد منها يدفع صفراً من الضرائب".

واختتم حديثه قائلاً لقد "حان الوقت الآن لإتمام المهمة، والبناء على التقدم الطموح الذي حققناه باستثمارات جديدة في مستقبل البلاد. ميزانيتي لعام 2024 هي مخطط عملي لإعادة بناء الولايات المتحدة بطريقة مسؤولة مالياً لا تترك أحداً وراء الركب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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