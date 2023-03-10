قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن الحوادث المأساوية في تركيا واليونان في الآونة الأخيرة قربت شعبَي البلدين.

جاء ذلك في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره من إدارة قبرص الرومية كونستانتينوس كومبوس، في العاصمة أثينا الخميس.

وأشار ديندياس إلى أنه انعقدت اتصالات مقربة بينه وبين نظيره التركي مولود جاوش أوغلو بعد الزلازل في تركيا، وحادثة تصادم القطارين في اليونان.

وأضاف أن هذه الحوادث المأساوية ساهمت في تقريب الشعبين التركي واليوناني وتأسيس أجواء إيجابية بين الجانبين.

وأفاد بأن من المبكر الحديث عما إذا كانت هذه الأجواء ستنعكس على المستوى السياسي بين البلدين والوصول إلى نتيجة ملموسة.

واستدرك: "لكن علينا أن نستغل الأمر من أجل تطبيع العلاقات، أنا واثق أنه سيؤدي إلى تأثير إيجابي على مساعي حل الأزمة القبرصية".

من جانبه قال كومبوس إن بلاده تهدف إلى حل لأزمة الجزيرة قائم على اتحاد فيدرالي من مجتمعين ومساواة سياسية في إطار قرارات الأمم المتحدة، مؤكداً رفضهم حلّ الدولتين.