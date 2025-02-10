أكدَ الرئيسُ التركيُّ رجب طيب أردوغان، أنّهُ "لا أحَدَ يقدِرُ على إخراجِ سكانِ غزةَ الفلسطينيينَ منْ وطنِهِمُ الأبديِّ والخالدِ منذُ آلافِ السنين"، وذلكَ ردّاً على قرارِ الإدارةِ الأمريكيةِ بشأنِ "امتلاكِ" غزةَ.

اقترحَ كتابٌ سعوديونَ نقْلَ الإسرائيليينَ إلى ولايةِ ألاسكا الأمريكيةِ أو أوروبا، رفْضاً لتصريحاتِ رئيسِ الوزراءِ الإسرائيليِّ بنيامين نتنياهو، التي قالَ فيها إنَّ "السعوديةَ لديها مساحاتٌ شاسعةٌ وبإمكانِها إقامةِ دولةٍ فلسطينيةٍ عليها".

قالَ المستشارُ الألمانيُّ أولاف شولتز، إنَّ الاتحادَ الأوروبيَّ مستعدٌ للردِّ في غُضُونِ ساعةٍ إذا فَرَضَ الرئيسُ الأمريكيُّ دونالد ترمب رسوماً جمركيةً على أوروبا بذريعةِ الاستفادةِ من الرَّخاءِ الأمريكيِّ دُونَ مقابِلٍ.