أعيد الجمعة انتخاب شي جين بينغ رئيساً للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة مدّتها خمس سنوات، إثر تصويت النوّاب بالإجماع لصالح الزعيم البالغ تسعة وستّين عاماً.

وكان شي حصل في أكتوبر/تشرين الأوّل على تمديدٍ لخمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكريّة، وهما المنصبان الأهمّ في سلّم السلطة في البلاد.

وجاءت نتيجة تصويت النوّاب التي أُعلِنَت قُبيل الساعة 11:00 (03:00 بتوقيت غرينتش) نهائيّة: 2952 صوتاً لصالح شي، وصفر أصوات مُعارضة، وصفر امتناع.

ويرى مراقبون أنه رغم أنّ الاضطرابات الأخيرة أدّت إلى زعزعة صورته بصفته زعيماً مطلقاً، فإنّها لم تؤثّر في المشهد المنظّم للجلسة البرلمانية التي تعدّ حدثاً سياسياً سنوياً مهمّاً.

وحتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، كانت الصين لا تزال تطبّق أكثر السياسات صرامة ضد كوفيد-19 في العالم، ما أثّر في النمو الاقتصادي والحياة اليومية لسكانها، سواء باختبارات PCR اليومية تقريباً والحجر الصحي طويل الأمد، أو عبر قيود السفر.

وارتبطت سياسة "صفر كوفيد" بصورة جين بينغ نفسه، فعندما اندلعت تظاهرات في نوفمبر/تشرين الثاني في كلّ أنحاء البلاد، لم يتردّد البعض في المطالبة بأن يرحل.

ومباشرة بعد ذلك رُفعت القيود، وهو الأمر الذي أدّى إلى تفجّر حالات الوفيات التي تبقى أرقامها الرسمية أقلّ ممّا هي عليه في الواقع.

وبينما تبدو البلاد كأنها تخرج ببطء من الوباء، يبدو جين بينغ الذي عيّن موالين قريبين منه في المناصب الحزبية العليا، أقوى من أي وقت مضى.