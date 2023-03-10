قالت الشرطة الألمانية أمس الخميس، إن عدة أشخاص قُتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة في إطلاق نار في كنيسة بمدينة هامبورغ في شماليّ ألمانيا، مضيفة أن الدافع وراء الهجوم لم يتضح بعد.

وذكرت صحيفة بيلد أن سبعة أشخاص قُتلوا فيما أُصيبَ ثمانية في إطلاق النار الذي وقع في كنيسة تابعة لجماعة "شهود يهوه".

وكتبت شرطة هامبورغ على تويتر: "أصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة، إصابات بعضهم قاتلة. نحن في الموقع مع مجموعة كبيرة من القوات".

وذكرت الشرطة أنها عثرت على شخص ميت في مكان الحادثة، وتعتقد أنه الجاني، موضحة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهاجم تَصرَّف بمفرده.

وأشارت الشرطة إلى أن "التحقيقات مستمرة"، بلا مزيد من التفاصيل.

ونقلت شبكة "إن دي آر" عن متحدث باسم الشرطة أن منفذ العملية أطلق النار على الناس في الكنيسة في نحو الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش).

وذكرت نقلاً عن المتحدث أن "جميع القتلى لديهم إصابات بطلقات نارية".

وقالت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن أحد المراسلين في مكان الحادثة، إن السكان المحليين في منطقة ألستردورف الشمالية في هامبورغ تَلقَّوا تحذيرات على هواتفهم المحمولة من "وضع يهدّد حياتهم"، وأُغلقَت الشوارع.

وعبّر رئيس بلدية هامبورغ بيتر تشينشر عن صدمته، وكتب على تويتر: "أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا. تعمل القوات بأقصى سرعة لملاحقة الجناة وتوضيح ملابسات (الحادثة)".