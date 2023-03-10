قتل مستوطن إسرائيلي في شمالي الضفة الغربية شابّاً فلسطينيّاً الجمعة، زعم أنه كان يحاول التسلل إلى مزرعته، حسب إعلام عبري ومصادر فلسطينية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، بأن "فلسطينياً مسلَّحاً بسكاكين وعبوات ناسفة محلية تَسلَّل إلى منطقة مزرعة دوروت (بؤرة استيطانية بين مدينتَي قلقيلية وسلفيت) حيث رصده صاحب المزرعة وحيّده"، بلا مزيد من التفاصيل.

وذكر الجيش أن "الحادثة وقعت خلال ساعات فجر الجمعة".

بدورها قالت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، إن "الفلسطيني قُتل برصاص المستوطن"، بلا مزيد من التفاصيل.

من جانبها قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد عبد الكريم بديع الشيخ ( 21 عاماً)، عقب إطلاق مستوطن النار عليه قرب قلقيلية".

ونقل مراسل الأناضول عن شهود، أن "الشهيد من قرية سنيريا شرقي قلقيلية".

وأضاف الشهود أن "قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت القرية وفتشت عدداً من المنازل، من بينها منزل والد الشهيد".

وتشهد الضفة الغربية تصعيداً ملحوظاً من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين منذ العام الماضي.​​​​​​​