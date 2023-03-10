ردّ النواب الجورجيون الجمعة مشروع قانون مثير للجدل اعتبره معارضون منسوخاً عن قانون روسي حول تصنيف بعض المنظمات ووسائل الإعلام على أنها "عملاء أجانب"، وأثار هذا الأسبوع تظاهرات معارضة حاشدة.

وخلال جلسة برلمانية، رفض 35 من أصل 36 نائباً شاركوا في التصويت، النصّ في القراءة الثانية، بعدما كان أُقِرّ الثلاثاء في القراءة الأولى، مما أثار حركة احتجاجات وسلسلة إدانات دولية.

كان الحزب الحاكم "الحلم الجورجي" أعلن الخميس سحب مشروع القانون، لِمَا فجّره من مظاهرات واحتجاجات ضخمة في العاصمة تبليسي، استخدمت خلالها الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق عشرات آلاف المتظاهرين الذين تجمّعوا أمام البرلمان.

وينصّ القانون الذي يُسمَّى رسمياً "قانون شفافية التأثير الأجنبي"، على أنّ المنظّمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقّى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج، مُلزَمة التسجيلَ على أنّها "عملاء أجانب" تحت طائلة الغرامة.

وحسب منتقديه، يذكّر هذا القانون بتشريع روسي يستخدمه الكرملين لقمع الصحافة المستقلّة ومنظمات حقوق الإنسان وخصومه.

في حين اعتبر الحزب الحاكم أنّ مشروع القانون "قُدّم في يوم سيئ بطريقة مضلّلة".