سياسة
1 دقيقة قراءة
أقار: الناتو ينوي إرسال خيام لـ4 آلاف من منكوبي الزلازل
ينوي حلف شمال الأطلسي (ناتو) إرسال خيام إضافية لـ4 آلاف شخص من متضرري الزلزال جنوب تركيا.
أقار: الناتو ينوي إرسال خيام لـ4 آلاف من منكوبي الزلازل
أقار: الناتو يعتزم إرسال خيام لـ4 آلاف من منكوبي الزلازل / صورة: AA
10 مارس 2023

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) قرر إرسال خيام إضافية لـ4 آلاف شخص من منكوبي الزلزال في تركيا.

ويواصل وزير الدفاع رفقة قائد الأركان يشار كولر، تفقد جهود الإغاثة بولاية هاطاي (جنوب) في إطار جولته بمناطق الزلزال.

وزار أقار مشروع إنشاء مخيم يتسع لألفين و400 شخص، بالتعاون بين وزارة الدفاع والناتو، وتلقى معلومات من المسؤولين هناك.

وأشار إلى استمرار أعمال إنشاء مخيم يتسع لـ4 آلاف شخص في هاطاي، مضيفاً أن الناتو سيرسل أيضا ًخيام إضافية تتسع لـ4 آلاف شخص.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً هائلاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us