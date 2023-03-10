قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) قرر إرسال خيام إضافية لـ4 آلاف شخص من منكوبي الزلزال في تركيا.

ويواصل وزير الدفاع رفقة قائد الأركان يشار كولر، تفقد جهود الإغاثة بولاية هاطاي (جنوب) في إطار جولته بمناطق الزلزال.

وزار أقار مشروع إنشاء مخيم يتسع لألفين و400 شخص، بالتعاون بين وزارة الدفاع والناتو، وتلقى معلومات من المسؤولين هناك.

وأشار إلى استمرار أعمال إنشاء مخيم يتسع لـ4 آلاف شخص في هاطاي، مضيفاً أن الناتو سيرسل أيضا ًخيام إضافية تتسع لـ4 آلاف شخص.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً هائلاً.