أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسمياً الجمعة، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد ستُجرى في 14 مايو/أيار المقبل.

وقال أردوغان: "بالصلاحية التي تمنحني إياها المادة 116 من دستورنا، وقّعت مرسوم إجراء الانتخابات في 14 مايو (أيار) بدلاً من موعدها الذي كان مقرراً في 18 يونيو (حزيران) 2023".

وأكّد الرئيس التركي أن "جدول أعمال الانتخابات سيراعي تضميد جراح ضحايا الزلزال وتعويض الأضرار الاقتصادية والاجتماعية جرّاء الكارثة".

ولن ينتخب المواطنون الأتراك في 14 مايو/أيار، رئيس الجمهورية فحسب، بل سينتخبون أيضاً جميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600.

يُذكر أنه عام 2017، قرر الناخبون الأتراك من خلال استفتاء شعبي، التحوّل من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي. واعتباراً من 2018، لم يعد لدى تركيا رئيس للوزراء وتحوّلت بالكامل إلى نظام حكم رئاسي.