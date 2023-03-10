سياسة
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الاتحاد الأوروبي يعلن موعد مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلازل بتركيا وسوريا
أعلنت المفوضية الأوروبية عقد مؤتمر المانحين بتاريخ 20 مارس/آذار، بدلاً من موعده السابق المقرر في 16 من الشهر ذاته. وسينعقد المؤتمر برعاية رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ويهدف إلى دعم متضرري الزلازل في تركيا وسوريا.
الاتحاد الأوروبي يعلن موعد مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلازل بتركيا وسوريا
يهدف المؤتمر إلى دعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا  / صورة: AA
10 مارس 2023

قرر الاتحاد الأوروبي تنظيم مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا بتاريخ 20 مارس/ آذار الجاري.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان الجمعة، إنه قرر عقد مؤتمر المانحين بتاريخ 20 مارس/آذار، بدلاً من موعده السابق المقرر في 16 من الشعر ذاته.

وسينعقد المؤتمر برعاية رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، والذي تشغل بلاده رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن المؤتمر متاح لمشاركة دول الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة والمرشحين المحتملين، ودول الجوار والشريكة، ودول مجموعة العشرين باستثناء روسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وجميع المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، ومنظمات الإغاثة الإنسانية، والمؤسسات المالية.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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