قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة إنه تبادل حديثاً "بنّاءً" مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في الهند في مطلع الشهر، لكنه لم يسمع أي شيء جديد من الجانب الأمريكي.

وفي مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي، قال لافروف إنهما تحدثا لعشر دقائق وناقشا قضايا الأسلحة النووية والصراع في أوكرانيا. وكان هذا أول لقاء بين الوزيرين منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط من العام الماضي.

وقال لافروف "حديثنا كان بنّاءً، بدون انفعالات، وتصافحنا".

وأضاف "كل ما سمعته كان موقفا تم التعبير عنه وتأكيده بالفعل علنا مرات عديدة من قبل، قدمت تقييمي الصادق والمفصل لمعاهدة نيو ستارت، ولماذا رأينا أنه من الضروري تعليقها".

وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشاركة بلاده في معاهدة نيو ستارت، الموقعة عام 2010، للحد من الأسلحة النووية الشهر الماضي، متهماً الولايات المتحدة بمحاولة إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في أوكرانيا.

وأوضحت موسكو الجمعة أنها لا تزال على اتصال بواشنطن بشأن المعاهدة، لكنها لا ترى احتمالاً كبيراً في العودة إليها.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله إنه ليس لديه توقعات بإحراز تقدم كبير من الاتصال بين موسكو وواشنطن بشأن معاهدة نيو ستارت.

ونقلت الوكالة عن ريابكوف قوله "يمكن أن تظهر فرصة افتراضية للعودة إلى هذا الأمر برمته فقط عندما، وإذا، أعادت واشنطن النظر في مسار التصعيد المدمر الذي تنتهجه مع روسيا الاتحادية، فمن كل النواحي هو مسار غير مقبول وهدام لما قد تطلق عليه ما بقي من علاقات بين موسكو وواشنطن".

وقالت روسيا إنها ستلتزم بالحدود العددية للمعاهدة فيما يتعلق بالرؤوس الحربية، لكن ريابكوف استبعد احتمال استئناف عمليات التفتيش المتبادلة التي وضعت المعاهدة أساساً لها وقال إن ذلك "مستحيل".

ونيو ستارت هي المعاهدة الباقية الوحيدة بين البلدين للحد من انتشار الأسلحة النووية وأعقبت سلسلة من الاتفاقات يعود تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي أوقفت سباق تسلح الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

ويقول محللون في مجال الأمن إن انهيار المعاهدة أو الإخفاق في تجديدها عندما ينتهي أمدها في 2026 سيزيد من المخاطر النووية في وقت مواجهة متصاعدة بين موسكو وواشنطن بسبب الحرب في أوكرانيا.