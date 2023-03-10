سياسة
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لحرقه المصحف.. الادعاء العام في السويد يحقق مع بالودان بتهمة الكراهية
فتح الادعاء العام في السويد تحقيقاً بحق راسموس بالودان، زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف، بتهمة "الكراهية والتحريض" عقب حرقه نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو العام الماضي.
لحرقه المصحف.. الادعاء العام في السويد يحقق مع بالودان بتهمة الكراهية
السياسي اليميني المتطرف راسموس بالودان يقف وبيده مكبر صوت أمام مسجد في نويريبرو- كوبنهاغن  / صورة: Reuters
10 مارس 2023

فتح الادعاء العام في السويد تحقيقاً بحق راسموس بالودان، زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف، بتهمة "الكراهية والتحريض" عقب حرقه نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السويدية، الجمعة، أن الادعاء العام فتح تحقيقاً بحق بالودان بتهمة الكراهية والتحريض بسبب أحداث اندلعت عقب إقدامه على حرق نسخة من القرآن الكريم في أبريل/ نيسان الماضي في مالمو.

وبشأن الانتقادات لتأخر فتح التحقيق مدة عام، قال المدعي العام أدريان كومبير هوغ، إن جمع الأدلة استغرق وقتاً طويلاً، وبدأ التحقيق متأخراً لأسباب فنية.

وواصل بالودان استفزازاته المتمثلة في حرق القرآن الكريم بمدن مالمو ونورشوبينغ ويونشوبينغ وستوكهولم خلال عطلة عيد الفصح 2022.

وعقب ذلك اندلعت مظاهرات تطالب بوقف استفزازات بالودان، وهاجم متظاهرون الشرطة بالحجارة وأشعلوا الإطارات في الطرق، وأسفرت الأحداث عن إصابة 104 من رجال الشرطة و14 متظاهراً.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الفائت، أحرق بالودان نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أحد منه أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.

وعقب ذلك بأيام (في 27 يناير/كانون الثاني) أحرق بالودان نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية لدى كوبنهاغن، وأمام أحد المساجد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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