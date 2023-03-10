استشهد الطفل الفلسطيني أمير مأمون عودة (16 عاماً)، الجمعة، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية أصيب الطفل عودة بجروح حرجة في الصدر خلال مواجهات اندلعت بالقرب من الحاجز العسكري المقام عند المدخل الشمالي للمدينة.

وخلال المواجهات أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني على الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة الطفل عودة بالرصاص الحي في الصدر نُقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، وأعلن الأطباء استشهاده.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن "مواجهات اندلعت بالقرب من الحاجز العسكري المقام على مدخل قلقيلية الشمالي".

وأضافت: "أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الفتى عودة بالرصاص الحي بالصدر، نُقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي حيث وصفت إصابته بالحرجة، وأعلن الأطباء عن استشهاده، فيما جرى علاج إصابة أخرى بالرصاص المعدني ميدانياً".

وكان فلسطيني قد استشهد صباح الجمعة، برصاص مستوطن إسرائيلي شمالي الضفة الغربية، حسب إعلام عبري، ومصادر فلسطينية.

إلى ذلك أصيب، الجمعة، 10 فلسطينيين بجروح وعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات منددة بالاستيطان.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطينية في بيان وصل الأناضول، إن طواقمها "تعاملت مع عشرات الإصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع في بلدتي بيت دجن وبيتا في محافظة نابلس (شمال)".

فيما ذكر منسق "لجان المقاومة الشعبية" في بلدة كفر قدوم مراد شتيوي في بيان، أن "3 شبان أصيبوا بالرصاص المعدني وآخرين بالاختناق خلال قمع الجيش الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان".

من جهته قال الناشط الميداني في بلدة بيت أمر شمالي الخليل (جنوب) للأناضول، إن مواجهات جرت في البلدة مع الجيش الإسرائيلي "أسفرت عن إصابة بالرصاص الحي وخمس إصابات بالرصاص المطاطي".

وأضاف أن "الإصابة بالرصاص الحي اخترقت عظم القدم ونقلت إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج، فيما عولجت الإصابات بالرصاص المطاطي ميدانياً".

ووسط مدينة الخليل قال شاهد عيان للأناضول، إن شاباً أصيب برصاصة في القدم نُقل على إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي اعتقل ثلاثة شبان آخرين خلال مواجهات شهدتها منطقة باب الزاوية وسط المدينة.

وفي مجمل المواجهات أشعل المشاركون في الاحتجاجات إطارات سيارات تالفة، ونددوا بالممارسات الإسرائيلية، حسب مراسل الأناضول.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الذي يُفرّق ويلاحق المتظاهرين داخل بلداتهم.

وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.