سياسة
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شاهد | فيضانات تجتاح ولاية أسترالية والسلطات تجلي العشرات
أمرت سلطات ولاية كوينزلاند الأسترالية بإجلاء عشرات الأشخاص ببعض المجتمعات النائية بعدما اجتاحتها فيضانات عارمة، وقالت الشرطة إنه جرى إجلاء 53 من سكان بلدة بوركيتاون التي تبعد نحو 2115 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من عاصمة الولاية برزبين.
شاهد | فيضانات تجتاح ولاية أسترالية والسلطات تجلي العشرات
أستراليا.. أوامر بإجلاء مئات السكان بعد فيضانات عارمة / صورة: AFP
11 مارس 2023

أجلت خدمات الطوارئ في ولاية كوينزلاند الأسترالية عدداً من السكان إلى مناطق آمنة اليوم السبت بعد أن اجتاحت فيضانات قياسية ناجمة عن أمطار غزيرة شمال غرب المنطقة.

وقالت الشرطة اليوم إنه جرى إجلاء 53 من سكان بلدة بوركيتاون النائية التي تبعد نحو 2115 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من عاصمة الولاية برزبين منذ أن سببت الأمطار الغزيرة فيضانات الأسبوع الماضي.

وظل نحو 100 من السكان في البلدة، وتستعد الشرطة لإجلاء مزيد من الأشخاص اليوم حيث توقع خبراء الأرصاد أن تبلغ مستويات الأنهار في المنطقة ذروتها غداً الأحد.

تأتي حالة الطوارئ بعد فيضانات متكررة في شرق أستراليا خلال العامين الماضيين بسبب ظاهرة الطقس لا نينا المستمرة منذ سنوات، التي تشمل فيضانات تحدث "مرة واحدة كل 100 عام" تضرب المناطق النائية في الإقليم الشمالي المجاور في يناير/كانون الثاني.

وببلدة بوركيتاون تجاوز الفيضان الرقم القياسي المسجل بمارس/آذار 2011 البالغ 6.87 متراً بعد هطول ما يصل إلى 293 مليمتراً من الأمطار يومَي الخميس والجمعة وفق ما ذكر مكتب الأرصاد الجوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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