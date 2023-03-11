أجلت خدمات الطوارئ في ولاية كوينزلاند الأسترالية عدداً من السكان إلى مناطق آمنة اليوم السبت بعد أن اجتاحت فيضانات قياسية ناجمة عن أمطار غزيرة شمال غرب المنطقة.

وقالت الشرطة اليوم إنه جرى إجلاء 53 من سكان بلدة بوركيتاون النائية التي تبعد نحو 2115 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من عاصمة الولاية برزبين منذ أن سببت الأمطار الغزيرة فيضانات الأسبوع الماضي.

وظل نحو 100 من السكان في البلدة، وتستعد الشرطة لإجلاء مزيد من الأشخاص اليوم حيث توقع خبراء الأرصاد أن تبلغ مستويات الأنهار في المنطقة ذروتها غداً الأحد.

تأتي حالة الطوارئ بعد فيضانات متكررة في شرق أستراليا خلال العامين الماضيين بسبب ظاهرة الطقس لا نينا المستمرة منذ سنوات، التي تشمل فيضانات تحدث "مرة واحدة كل 100 عام" تضرب المناطق النائية في الإقليم الشمالي المجاور في يناير/كانون الثاني.

وببلدة بوركيتاون تجاوز الفيضان الرقم القياسي المسجل بمارس/آذار 2011 البالغ 6.87 متراً بعد هطول ما يصل إلى 293 مليمتراً من الأمطار يومَي الخميس والجمعة وفق ما ذكر مكتب الأرصاد الجوية.