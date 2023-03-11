سياسة
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تركيا: تسجيل وفاة 47 ألفاً و975 من ضحايا الزلازل في دائرة النفوس
أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد" أن حصيلة الوفيات جراء الزلازل جنوبي تركيا بلغت 47 ألفاً و975 شخصاً، وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قال إن من بين الضحايا 6 آلاف و265 أجنبياً.
تركيا: تسجيل وفاة 47 ألفاً و975 من ضحايا الزلازل في دائرة النفوس
صويلو: لا يزال جارياً لتحديد هويات 1619 شخصاً توفوا في الكارثة / صورة: AFP
11 مارس 2023

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية أفاد أن حصيلة الوفيات جراء الزلازل جنوبي تركيا بلغت 47 ألفاً و975 شخصاً.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قال الجمعة إن من بين الضحايا 6 آلاف و265 أجنبياً.

وأشار إلى أن العمل لا يزال جارياً لتحديد هويات 1619 شخصاً توفوا في الكارثة، إذ أُخذت عينات من حمضهم النووي وبصماتهم.

وقرر الاتحاد الأوروبي تنظيم مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا بتاريخ 20 مارس/آذار الجاري.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف وخلَّف دماراً مادياً هائلاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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