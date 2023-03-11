سياسة
2 دقيقة قراءة
الهند.. هندوس يقتلون مسلماً لحيازته لحوم أبقار والسلطات تعتقل 3 أشخاص
ألقت الشرطة الهندية القبض على ثلاثة رجال في ولاية بيهار شرقي البلاد على صلة بوفاة رجل مسلم تعرض للهجوم للاشتباه في حيازته لحوم أبقار.
الهند.. هندوس يقتلون مسلماً لحيازته لحوم أبقار والسلطات تعتقل 3 أشخاص
الأبقار مقدسة في الهندوسية وتتكرر الهجمات على من يشتبه بأنهم يذبحونها للحصول على لحومها أو جلودها / صورة: AP
11 مارس 2023

قال مسؤول في الشرطة الهندية اليوم السبت إنه قُبض على ثلاثة رجال في ولاية بيهار شرقي البلاد على صلة بوفاة رجل مسلم تعرض للهجوم للاشتباه في حيازته لحوم أبقار.

وتوفي نسيم قرشي (56 عاماً) الأسبوع الماضي بعد تعرضه لهجوم من جانب مجموعة اشتبهت بأنه يحمل لحوم أبقار، تقيد حكومات محلية هندية بيعها واستهلاكها في بعض أنحاء البلاد.

والأبقار مقدسة في الهندوسية وتتكرر الهجمات على من يشتبه بأنهم يذبحونها للحصول على لحومها أو جلودها، ومعظمهم من الأقلية المسلمة أو أبناء الطبقات الدنيا وفق النظام الطبقي القديم في الهند.

وتطالب جماعات هندوسية متشددة بحظر كامل لذبح الأبقار في عموم الهند.

وبدأت مجموعات هندوسية نصبت نفسها حارسة للأبقار تطبيق القانون بنفسها منذ وصول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية إلى السلطة عام 2014.

وتخضع بيهار حالياً لإدارة حزب إقليمي بينما يمثل حزب مودي، حزب بهاراتيا جاناتا، المعارضة في الولاية.

وفي الحادث الأخير في الولاية أفاد بيان للشرطة أمام محكمة بأن أكثر من عشرين شخصاً أحاطوا بقرشي وهاجموه.

وتدخلت الشرطة لكن قرشي توفي في أثناء نقله إلى مستشفى، وفقاً للبيان.

وقال رامشاندرا تيواري رئيس مركز شرطة رسولبور في بيهار، حيث وقعت الجريمة، عبر الهاتف إنه قُبض على ثلاثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us