قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن من الضروري زيادة ميزانية الدفاع "في السنوات القادمة".

وأرجأ ليندنر يوم الخميس تقديم المسودة الأولى للميزانية، لكن من المتوقع أن يعلن خططه لأكبر اقتصاد في أوروبا يوم الأربعاء، كما سيحدد التخطيط المالي للبلاد حتى عام 2027.

وفي مقابلة مع صحيفة فيلت أم زونتاج، نُشرت السبت قبل موعد صدور الصحيفة، ذكر ليندنر أنه منفتح على زيادة الإنفاق في الدفاع لكنه أشار إلى أن المناقشات ستواجه تحديات مع نهاية عقد شهد أسعار فائدة منخفضة وإيرادات حكومية متزايدة.

وقال: "الوضع الذي نواجهه الآن للتخطيط لميزانية 2024 لا تمكن مقارنته قط بأي مناقشات سابقة تتعلق بميزانيات في الأعوام العشرة الماضية".

وأوضح أنه على الرغم من الحاجة إلى تشديد السياسة المالية، فإنه يحبذ زيادة الإنفاق في الدفاع.

وأضاف: "من الضروري زيادة ميزانية الدفاع في الأعوام القادمة".

ودفعت الحرب الأوكرانية ألمانيا التي كانت مترددة تاريخياً في الانخراط بالعمليات العسكرية وركزت بدلاً من ذلك على بناء اقتصاد قوي وتعزيز السلام من خلال الدبلوماسية والتعاون الدولي، إلى إعادة التفكير بأن تصبح قوة عسكرية عظمى مرة أخرى.