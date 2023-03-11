سياسة
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شاهد | ثوران بركان ميرابي بإندونيسيا مطلقاً سحابة ساخنة بارتفاع 7 كيلومترات
ثار بركان ميرابي في منطقة يوجياكارتا الخاصة بإندونيسيا مطلقاً سحابة ساخنة بارتفاع يصل إلى سبعة كيلومترات. ويُعدّ ميرابي الذي يبلغ ارتفاعه 2963 متراً أحد أكثر البراكين نشاطاً بإندونيسيا وكان بالفعل مصنفاً عند ثاني أعلى مستوى تأهب في البلاد.
شاهد | ثوران بركان ميرابي بإندونيسيا مطلقاً سحابة ساخنة بارتفاع 7 كيلومترات
سحابة ساخنة يصل مداها إلى 7 كيلومترات تظهر عقب ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا / صورة: AP
11 مارس 2023

قالت وكالة مكافحة الكوارث الإندونيسية في بيان إن بركان ميرابي ثار السبت، مطلقاً سحابة ساخنة بارتفاع يصل إلى سبعة كيلومترات.

وأفادت السلطات المحلية بأن البركان الواقع في منطقة يوجياكارتا الخاصة ثار نحو الساعة 12:00 ظهراً بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وشوهد تدفق حمم بركانية لمسافة 1.5 كيلومتر.

وقال البيان إنه جرى تحذير السكان في المنطقة القريبة من البركان بضرورة وقف أي أنشطة في مناطق الخطر التي يتراوح نصف قطرها بين ثلاثة وسبعة كيلومترات حول فوهة البركان.

ويُعدّ ميرابي الذي يبلغ ارتفاعه 2963 متراً أحد أكثر البراكين نشاطاً في إندونيسيا وكان بالفعل مصنفاً عند ثاني أعلى مستوى تأهب في البلاد.

وقال مسؤول في مركز مراقبة محلي إنه لم يجرِ إجلاء أي سكان.

وأضاف: "حدث هذا لمرة واحدة فقط عندما وقعت خمسة إلى ستة انهيارات أرضية. إذا استمرت زيادة التدفقات وامتدت أكثر من سبعة كيلومترات فإن من المحتمل توصية السكان بالإخلاء".

وتقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تُسمى حلقة النار في المحيط الهادي، ومن ثم فإن عدد البراكين فيها يزيد على أي دولة أخرى. وكان آخر ثوران عنيف سابق للبركان ميرابي عام 2010 وأسفر عن مقتل أكثر من 350.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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