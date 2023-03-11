سياسة
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بسبب دفاعه عن اللاجئين.. BBC تعلق عمل مذيع رياضي شهير
قالت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، إنها علقت عمل المذيع الرياضي الشهير غاري لينيكر على خلفية دفاعه تغريدة عبر تويتر، انتقد فيها خطة الحكومة البريطانية الجديدة بشأن الهجرة غير الشرعية.
بسبب دفاعه عن اللاجئين.. BBC تعلق عمل مذيع رياضي شهير
قالت "بي بي سي" مساء الجمعة في بيان إنها تعتبر تغريد ات لينيكر انتهاكًا لإرشاداتها / صورة: Reuters
11 مارس 2023

علقت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" السبت عمل المذيع الرياضي الشهير غاري لينيكر على خلفية دفاعه عن اللاجئين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق جدلاً بمقارنته، في تغريدة عبر تويتر، خطة الحكومة البريطانية الجديدة بشأن الهجرة غير الشرعية، بخطاب ألمانيا النازية.

وقال لينيكر، في تغريدة، إن "الحكومة البريطانية تستخدم لغةً تجاه اللاجئين لا تختلف عن تلك التي استخدمها السياسيون ووسائل الإعلام في ألمانيا بالثلاثينيات".

وأشار إلى أن "عدد اللاجئين في المملكة المتحدة أقل من الدول الأوروبية الأخرى"، في إشارة إلى سياسة بريطانيا المناهضة للمهاجرين.

وسيبث اليوم البرنامج التلفزيوني الشهير لكرة القدم في بي بي سي "ماتش أوف ذا دي"، بلا مذيع أو معلقين بسبب تعليق عمل لينيكر والخلاف حول مفهوم الحياد في "بي بي سي".

وانسحب المعلقون المنتظمون من البرنامج تضامناً مع مقدمه، غاري لينيكر. كما قرر بعض اللاعبين الحاليين الامتناع عن إجراء مقابلات مع بي بي سي السبت للتعليق على مباراة اليوم .

وقالت "BBC" مساء الجمعة في بيان إنها تعتبر تغريد ات لينيكر انتهاكاً لإرشاداتها وأنه سيبقى بعيداً عن البث حتى تحصل على "موقف متفق عليه وواضح بشأن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي".

إلا أن لينيكر يرى أن "قرار التعليق لن يغير من موقفه وسيظل يدافع عمّن ليس لديهم صوت"، حسبما نقلت "بي بي سي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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