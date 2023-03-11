دعت نقابة عمال فيردي إلى إضراب أفراد الأمن في مطار برلين يوم 13 مارس/آذار، على أن يبدأ في الساعات الأولى من الصباح، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يتسبب الإضراب في تراكم طوابير طويلة من الركاب أو إلغاء رحلات.

وقالت نقابة العاملين بقطاع الخدمات إنها تدعو إلى إضراب بسبب خلافات بخصوص التعويضات المالية التي تُدفع إلى العاملين في نوبات العمل الليلية وعطلات نهاية الأسبوع وعطلات البنوك التي كانت تدفع لسنوات.

وذكرت النقابة في بيان: "تطالب فيردي بأجر ملائم لأفراد الأمن في المطارات الذين يعملون في أوقات غير مناسبة. لم تتحسن الأجور الإضافية منذ 2006، ونخوض مفاوضات متقطعة بخصوص زيادتها منذ 2013".

والشهر الماضي، بدأ موظفو نقابة فيردي العاملين في قطاع الخدمات في العديد من المطارات الألمانية إضراباً تحذيرياً شمل 7 مطارات، أهمها شتوتغارت ودورتموند وهانوفر وبريمن، بهدف زيادة الضغط في المفاوضات الخاصة بأجور الموظفين في مجال الخدمة العامة وخدمات الحركة الأرضية، وأجور العاملين في الأمن الجوي.