سياسة
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الأسرى الفلسطينيون في سجون إسرائيل يستعدون للإضراب في الأول من رمضان
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن خطوات العصيان التي ينفذها الأسرى الفلسطينيون في السجون مستمرة حتّى إعلان الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، استناداً إلى البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.
الأسرى الفلسطينيون في سجون إسرائيل يستعدون للإضراب في الأول من رمضان
الأسرى شرعوا بخطواتهم منذ الرابع عشر من فبراير/شباط الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون بدء تطبيق إجراءات “بن غفير” / صورة: AA
11 مارس 2023

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ينوون الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل.

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ26 على التوالي، خطوات “العصيان” الجماعي ضد إدارة السجون، رداً على إعلانها بدء تطبيق الإجراءات للتضييق عليهم.

ووفقاً لبرنامج خطوات “العصيان”، اعتصم الأسرى في ساحات السجون يوم أمس الجمعة بعد صلاة الجمعة، مع ارتداء زي “الشاباص” الزي الرسمي في السجون.

وأكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، حسبما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أنّ خطوات “العصيان” مستمرة حتّى إعلان الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، استناداً إلى البرنامجالنضاليالذيأقرتهلجنةالطوارئالعلياللحركةالأسيرة المنبثقة عن الفصائل كافة.

وأشارت إلى أنّ الأسرى شرعوا بخطواتهم منذ الرابع عشر من فبراير/شباط الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون بدء تطبيق إجراءات “بن غفير”، والتصديق على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام أسرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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