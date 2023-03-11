سياسة
3 دقيقة قراءة
رغم تحذير واشنطن من تعاونهما.. إيران تبرم عقداً لشراء سوخوي 35 الروسية
نقلت وكالة "إرنا" عن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أن إيران أبرمت عقداً لشراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي SU-35، بعد رفع الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على شراء الأسلحة التقليدية في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
رغم تحذير واشنطن من تعاونهما.. إيران تبرم عقداً لشراء سوخوي 35 الروسية
قالت إيران إن طائرات سوخوي SU-35 كانت مقبولة من الناحية الفنية لها / صورة: Reuters
11 مارس 2023

أعلنت إيران أنها أبرمت مع روسيا عقداً لشراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي "SU-35"، حسبما أفادت به وسائل إعلام محلية، رغم تحذير الولايات المتحدة من التعاون العسكري بين طهران وموسكو.

وقالت وكالة "إرنا" نقلاً عن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، إنه "بعد رفع الحظر (الذي فرضته الأمم المتحدة) على شراء الأسلحة التقليدية في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أبرمت إيران عقداً لشراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي "SU-35".

ولم تقدّم الوكالة مزيداً من التفاصيل بشأن العقد، لكن إيران وروسيا تجريان محادثات منذ سنوات لهذا الغرض.

وتهدّد الولايات المتحدة بفرض عقوبات قاسية على أي دولة تتعامل مع القوات الإيرانية، وخصوصاً الحرس الثوري المُدرج على قائمة "المنظمات الإرهابية" التي تعدها واشنطن.

في موازاة ذلك، تحذّر واشنطن من التصعيد "الخطير" في التعاون العسكري بين إيران وروسيا، في الوقت الذي تُتهم فيه طهران بتزويد موسكو بطائرات مسيّرة تستخدمها في أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه إيران.

وأشارت "إرنا" إلى أن "طائرات سوخوي "SU-35" كانت مقبولة من الناحية الفنية لإيران.. وأعلنت روسيا أنّها مستعدّة لبيعها للجمهورية الإسلامية".

وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتاني الاثنين، إنّ طهران "ما زالت تتابع شراء سوخوي SU-35، لكنها لم تتسلّم المعدّات بعد".

يملك سلاح الجو الإيراني نحو 300 طائرة مقاتلة روسية (MIG-29 وSU-25)، وصينية F-7)، وأمريكية (F-4، F-5 وF-14) وفرنسية (ميراج F-1)، بالإضافة إلى طائرات "الصاعقة"، وهي نسخة إيرانية من الطائرات الأمريكية "F-5"، وفق الخبراء.

وأبرمت طهران وموسكو عقداً في عام 2007 لتسليم إيران أنظمة صواريخ المضادات الجوية الروسية "S-300"، لكن في عام 2010 علّقت موسكو البيع تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يستهدف برنامج إيران النووي.

في العام 2015، بعد فترة قصيرة على التوصل إلى اتفاق دولي بشأن برنامج إيران النووي، سمحت موسكو مجدّداً بتسليم صواريخ "S-300" إلى إيران.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية في مايو/أيار 2016 أنّ إيران "تملك الآن نظام S-300 الاستراتيجي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us