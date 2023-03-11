سياسة
1 دقيقة قراءة
أذربيجان تستدعي سفير إيران إثر تحليق مقاتلة لبلاده فوق الحدود
استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية، السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية تحليق طائرة حربية إيرانية فوق الحدود بين البلدَين.
أذربيجان تستدعي سفير إيران إثر تحليق مقاتلة لبلاده فوق الحدود
حسب بيان مشترك صادر عن وزارتي الدفاع والخارجية في أذربيجان، حلقت طائرة حربية إيرانية لنصف ساعة قرب الشريط الحدودي وفوقه / صورة: AA
11 مارس 2023

استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية عباس موسوي السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية تحليق طائرة حربية إيرانية فوق الحدود بين البلدين.

وحسب بيان مشترك صادر عن وزارتي الدفاع والخارجية في أذربيجان، فإن طائرة حربية إيرانية حلقت نحو نصف ساعة صباح السبت قرب الشريط الحدودي وفوقه.

وأشار البيان إلى قاعدة معترف بها دولياً بشأن ضرورة توجيه تحذير مسبق قبل اقتراب أي طائرة عسكرية من حدود دولة مجاورة.

وذكر أن اقتراب الطائرة الإيرانية من الحدود الأذربيجانية إلى هذا الحد وتحليقها فوق الشريط الحدودي، يهدد أمن الطيران المدني ويوتّر العلاقات بين البلدَين.

ووصف البيان هذا التصرف الإيراني بأنه "استفزازي وعدواني" ضد أذربيجان، مطالباً طهران بتجنب مثل هذه الخطوات في المستقبل.

وأوضح أن الخارجية استدعت السفير الإيراني لدى باكو، على خلفية الحادثة وسلمته مذكرة احتجاج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us