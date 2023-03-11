استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية عباس موسوي السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية تحليق طائرة حربية إيرانية فوق الحدود بين البلدين.

وحسب بيان مشترك صادر عن وزارتي الدفاع والخارجية في أذربيجان، فإن طائرة حربية إيرانية حلقت نحو نصف ساعة صباح السبت قرب الشريط الحدودي وفوقه.

وأشار البيان إلى قاعدة معترف بها دولياً بشأن ضرورة توجيه تحذير مسبق قبل اقتراب أي طائرة عسكرية من حدود دولة مجاورة.

وذكر أن اقتراب الطائرة الإيرانية من الحدود الأذربيجانية إلى هذا الحد وتحليقها فوق الشريط الحدودي، يهدد أمن الطيران المدني ويوتّر العلاقات بين البلدَين.

ووصف البيان هذا التصرف الإيراني بأنه "استفزازي وعدواني" ضد أذربيجان، مطالباً طهران بتجنب مثل هذه الخطوات في المستقبل.

وأوضح أن الخارجية استدعت السفير الإيراني لدى باكو، على خلفية الحادثة وسلمته مذكرة احتجاج.