سياسة
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منظمة: فرنسا تلقت من روسيا ثلث اليورانيوم المخصب لتشغيل محطاتها النووية
قالت منظمة "غرينبيس" غير الحكومية إن فرنسا تلقت من روسيا ثلث اليورانيوم المخصب اللازم لتشغيل محطات الطاقة النووية الفرنسية على مدى عام في زيادة بلغت ثلاثة أضعاف في 2022، ووصفت استمرار التجارة النووية بين فرنسا وروسيا بأنها مسألة "مشينة".
منظمة: فرنسا تلقت من روسيا ثلث اليورانيوم المخصب لتشغيل محطاتها النووية
غرينبيس: القطاع النووي الفرنسي يعتمد على روسيا بشكل كبير، وهو ما قد يفسر سبب استمرار فرنسا في معارضة فرض عقوبات على شركة روساتوم / صورة: AFP
11 مارس 2023

أعلنت منظمة "غرينبيس" السبت أنّ الصناعة النووية الفرنسية "تحت سيطرة" روسيا إذ تتحكّم بأكثر من 40% من واردات فرنسا من اليورانيوم الطبيعي ومصدرها كازاخستان وأوزبكستان، وبثلث وارداتها من اليورانيوم المخصّب.

ولفتت المنظمة غير الحكومية إلى أنّ في العام 2022 الذي شهد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا "جاء نحو نصف اليورانيوم الطبيعي المستورد إلى فرنسا من كازاخستان وأوزبكستان".

وأوضحت غرينبيس أنّ الكمية بلغت 43% بالضبط، في تقرير نُشر قبل يومين من بدء بحث الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون يهدف إلى تسريع بناء مفاعلات نووية جديدة.

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن "كل اليورانيوم الطبيعي تقريباً الآتي من كازاخستان، وجزء كبير من الكميات الآتية من أوزبكستان، تمر عبر المجموعة النووية الروسية روساتوم التي تتحكم بنقل كل المواد النووية عبر الأراضي الروسية" بقوافل إلى ميناء سانت بطرسبرغ بواسطة شبكة السكك الحديدية، ثم بسفن شحن إلى فرنسا.

وقالت غرينبيس "لا يمكن إجراء عمليات النقل إلا بشرط الحصول على ترخيص صادر عن شركة روساتوم" التي تعمل أيضاً في إنتاج اليورانيوم في كازاخستان، حسب المنظمة.

وأفاد التقرير بأنّ الطرق التي تتجنب الأراضي الروسية "لا تمثل بدائل حقيقية حالياً".

ويعتمد النص المؤلف من 99 صفحة على بيانات جهات رسمية (جمارك ومنشورات شركات ومنظمات عامة ومنظمات غير حكومية ومراكز أبحاث ووسائل الإعلام).

ويجب تخصيب اليورانيوم الطبيعي المستخرج من المناجم لاستخدامه وقوداً في محطات الطاقة النووية. وتمتلك فرنسا مصنعاً لهذه الغاية في تريكاستين في جنوب شرق البلاد، تديره شركة أورانو.

وكانت غرينبيس وصفت استمرار التجارة النووية مع روسيا بأنها مسألة "مشينة"، علماً أنّ العقوبات الدولية لا تطال هذا القطاع، خلافاً لقطاع المحروقات.

وأكدت المنظمة أنّ فرنسا تلقت من روسيا "ثلث اليورانيوم المخصب اللازم لتشغيل محطات الطاقة النووية الفرنسية على مدى عام"، في زيادة بلغت ثلاثة أضعاف في 2022.

وأضافت "في 2022 أيضاً، جرى إرسال جميع الصادرات الفرنسية من اليورانيوم المعاد تصنيعه إلى روسيا، وجاءت جميع واردات اليورانيوم المعاد تخصيبه إلى فرنسا، من روسيا".

وقالت غرينبيس السبت "بخلاف ما يؤكده المدافعون عن الذرّة، فإن اعتماد القطاع النووي الفرنسي على السلطات الروسية كبير، وهو ما قد يفسر سبب استمرار فرنسا في معارضة فرض عقوبات على روساتوم على المستوى الأوروبي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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