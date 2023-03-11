سياسة
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الإمارات أرسلت 215 طائرة شحن لإغاثة تركيا وسوريا بعد الزلازل
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها سيرت 215 طائرة مساعدات إغاثية، منذ وقوع الزلزال المدمر في تركيا وسوريا في 6 فبراير/شباط الماضي، وذلك في إطار عملية "الفارس الشهم 2".
الإمارات أرسلت 215 طائرة شحن لإغاثة تركيا وسوريا بعد الزلازل
الدفاع الإماراتية: عملية الفارس الشهم 2، متواصلة لدعم تركيا وسوريا في مواجهة الزلزال / صورة: AA
11 مارس 2023

أعلنت الإمارات السبت أنها سيّرت 215 طائرة مساعدات إغاثية، منذ وقوع الزلزال المدمر في تركيا وسوريا في 6 فبراير/شباط الماضي.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب وزارة الدفاع على تويتر، بشأن نتائج عملية "الفارس الشهم 2" التي أطلقتها الإمارات عقب الزلزال لدعم البلدَين.

وقالت الدفاع الإماراتية، إن "عملية الفارس الشهم 2، متواصلة لدعم تركيا وسوريا في مواجهة الزلزال".

وأوضحت أن إجمالي ما قدمته العملية حتى الآن، يصل إلى "215 طائرة شحن، بإجمالي مساعدات إغاثية تصل إلى 5975 طناً".

وكان إجمالي ما أرسلته "عملية الفارس الشهم 2" حتى أمس الجمعة يصل إلى 213 طائرة شحن و5919 طن مساعدات إغاثية

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

ومنذ الزلزال، تسابق جميع الدول والشعوب العربية (22 باستثناء سوريا المتضررة من الزلزال)، وعدد من الدول الغربية والمنظمات الدولية، لدعم وإغاثة المتضررين وتوجيه مساعدات عينية ومالية إلى المناطق المنكوبة في تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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