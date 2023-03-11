أعلن وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن السبت أن أول دفعة من دبابات "ليوبارد 1" قد تصل إلى أوكرانيا الربيع المقبل.

وقال بولسن للصحفيين في العاصمة كوبنهاغن، إنه زار منشآت إنتاج شركة فلنسبرغر "للتأكد من أن العمل على تجهيز دبابات ليوبارد 1 من أجل أوكرانيا يمضي قدماً".

وأضاف الوزير أنه "فخور بالتبرع الكبير والمهم" الذي قدمته الدنمارك ودول أخرى من أجل "نضال أوكرانيا وحريتها".

ولفت بولسن إلى أنه يتوقع أن تتسلم القوات المسلحة الأوكرانية أول 80 دبابة بحلول نهاية الربيع.

وأوضح أن الدبابات سيجرى استخدامها للقتال وتدريب سائقي الدبابات الأوكرانيين.