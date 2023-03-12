أعلن محمد فاتح كاجر نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي أن السيارة الكهربائية المحلية "توغ" ستطرح للبيع خلال الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته السبت في فاعلية لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا "موصياد" بمدينة إسطنبول.

وأشار كاجر إلى أن تركيا أصبحت اليوم قاعدة الإنتاج اللامعة في منطقتها، وأنها بصدد تحقيق قفزة كبيرة الفترة القادمة.

وقال: "أصبحت تركيا اليوم رابع أكبر مصنع للسيارات في أوروبا والرابع عشر على مستوى العالم، وأمامنا الآن نافذة فرص كبيرة".

وأضاف: "سيارة تركيا توغ ستطرح للبيع الأسبوع المقبل بإذن الله. ستلتقي توغ شعبنا الأيام المقبلة".

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022 احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذاناً ببدء التصنيع التجارري لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100%، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

وسينتج مصنع "توغ" 175 ألف سيارة سنوياً عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة، وسيوفر 4 آلاف و300 فرصة عمل مباشرة، و20 ألفاً بشكل غير مباشر.