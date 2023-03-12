سياسة
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بسبب إضراب لمدة 24 ساعة.. إلغاء 351 رحلة في مطارات بألمانيا
من المتوقع أن تُلغى 351 رحلة جوية مقررة للاثنين بأربعة مطارات ألمانية بسبب إضراب لمدة 24 ساعة للموظفين المسؤولين عن أمن الطيران الذين طالبوا بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
بسبب إضراب لمدة 24 ساعة.. إلغاء 351 رحلة في مطارات بألمانيا
قدّرت مجموعة عمل المطارات التجارية الألمانية أن الرحلات الـ351 ستُلغى من برلين وبريمن وهامبورغ وهانوفر / صورة: Reuters
12 مارس 2023

من المتوقع أن تُلغى 351 رحلة جوية مقررة للاثنين في أربعة مطارات ألمانية بسبب إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة للموظفين المسؤولين عن أمن الطيران، حسبما أعلنت نقابة العاملين في الخدمات الألمانية "فيردي" السبت.

وقالت النقابة التي أطلقت الدعوة لدعم مطالب زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل: "يجب توقّع فترات انتظار أطول وإلغاء رحلات".

وقدّرت مجموعة عمل المطارات التجارية الألمانية أن الرحلات الـ351 ستُلغى من برلين وبريمن وهامبورغ وهانوفر، ما يُفترض أن يؤثر على نحو مئة ألف مسافر.

وندّد رئيسها التنفيذي رالف بيسل "بتجاوزات" النقابة، فالمطارات بالكاد تتعافى من "أعمق أزمة في مجال الطيران".

وتجري نقابة العاملين في الخدمات الألمانية "فيردي" مفاوضات مع اتحاد شركات أمن الطيران من أجل الحصول على "زيادات على ساعات العمل الليلي وفي عطلات نهاية الأسبوع"، آملة أن يكون للإضراب الثالث بهذا الحجم منذ بداية العام تأثير كبير.

وأضافت النقابة "العمل 24 ساعة من 24، سبعة أيام من سبعة، لديه تأثير سلبي على الحياة العائلية (...) يجب أن تكون ظروف العمل جاذبة أكثر ليكون عدد كافٍ من الأشخاص مستعدين لهذه الوظيفة".

في غضون ذلك أعلنت "فيردي" وإدارة مكتب البريد الألماني السبت التوصل إلى اتفاق بشأن الـ160 ألف موظف في "دوتشيه بوست" ينص على زيادة متوسط الأجر بنسبة 11.5% مع زيادات تصل إلى 20.3% لأدنى الرواتب.

وجرى التوصل إلى هذا الحل الوسط بعد مفاوضات صعبة تخللتها إضرابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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