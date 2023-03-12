سياسة
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باخموت.. مقتل مئات من جنود أوكرانيا وروسيا ودبابات "ليوبارد 1" تصل بالربيع
قُتل مئات من قوات أوكرانيا وروسيا خلال الساعات الـ24 الماضية في القتال للسيطرة على مدينة باخموت.
باخموت.. مقتل مئات من جنود أوكرانيا وروسيا ودبابات "ليوبارد 1" تصل بالربيع
مقتل مئات من جنود أوكرانيا وروسيا في باخموت / Others
12 مارس 2023

أفادت أنباء صادرة عن أوكرانيا وروسيا بمقتل المئات من قوات الجانب الآخر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في القتال من أجل السيطرة على مدينة باخموت، في حين تتصدى كييف لهجمات متواصلة وبات نهر صغير يمر وسط المدينة يمثل خط المواجهة الجديد.

وقال سيرهي شيريفاتي المتحدث باسم القوات الأوكرانية في شرق البلاد إن 221 من القوات الموالية لموسكو قتلوا وأصيب أكثر من 300 في باخموت. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن ما يصل إلى 210 جنود أوكرانيين قتلوا في الجزء الذي يمثل خط المواجهة الأوسع نطاقاً في دونيتسك.

ولم تحدد موسكو حجم الخسائر في باخموت لكن المدينة الواقعة في شرق دونيتسك والتي باتت شبه مهجورة أصبحت موقعاً لواحدة من أكثر المعارك دموية وأطولها في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

ويعترف كل جانب بتعرضه لمعاناة وخسائر كبيرة في باخموت، في حين يصعب التحقق من العدد الدقيق للقتلى من مصادر مستقلة.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية السبت إن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة سيطرت على معظم الجزء الشرقي من باخموت وهو تقدم أعلن عنه مؤسس المجموعة يفجيني بريجوجن الأربعاء.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تقريرها المخابراتي اليومي: "في وسط المدينة، يمثل نهر باخموتكا الآن خط المواجهة".

وتصر أوكرانيا على أن قواتها لا تزال متحصنة في باخموت وتقاوم القوات الروسية. وقال القائد المسؤول عن الدفاع عن باخموت إن حمايتها هي الأساس لبدء هجوم مضاد تشنه أوكرانيا.

وتقول موسكو إن السيطرة على باخموت ستحدث فجوة في الدفاعات الأوكرانية وستكون خطوة نحو الاستيلاء على منطقة دونباس الصناعية بأكملها والتي تمثل هدفاً رئيسياً.

ولقي عشرات آلاف حتفهم كما شُرد ملايين ودُمرت مدن وبلدات أوكرانية من بدء الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا في فبراير/شباط العام الماضي.

دبابات ليوبارد تصل في الربيع

أعلن وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن السبت أن أول دفعة من دبابات "ليوبارد 1" قد تصل إلى أوكرانيا الربيع المقبل.

وقال بولسن للصحفيين في العاصمة كوبنهاغن إنه زار منشآت إنتاج شركة فلنسبرغر "للتأكد من أن العمل على تجهيز دبابات ليوبارد 1 من أجل أوكرانيا يمضي قدماً".

وأضاف الوزير أنه "فخور بالتبرع الكبير والمهم" الذي قدمته الدنمارك ودول أخرى من أجل "نضال أوكرانيا وحريتها".

ولفت بولسن إلى أنه يتوقع أن تتسلم القوات المسلحة الأوكرانية أول 80 دبابة بحلول نهاية الربيع.

وأوضح أن الدبابات سيجري استخدامها للقتال وتدريب سائقي الدبابات الأوكرانيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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