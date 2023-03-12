سياسة
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وكالة أنباء النظام السوري: عدوان إسرائيلي يستهدف نقاطاً بريفَي طرطوس وحماة
أفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" بإصابة 3 عسكريين في سلسلة غارات جوية نفذتها طائرات حربية إسرائيلية استهدفت مواقع للنظام السوري في ريفَي طرطوس وحماة.
وكالة أنباء النظام السوري: عدوان إسرائيلي يستهدف نقاطاً بريفَي طرطوس وحماة
سانا: أدى العدوان إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية / صورة: SANA / SANA via AP
12 مارس 2023

أصيب 3 عسكريين في سلسلة غارات جوية نفذتها طائرات حربية إسرائيلية استهدفت مواقع للنظام السوري في ريفَي طرطوس وحماة، حسبما أفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن طائرات إسرائيلية صباح اليوم الأحد "شنت عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من شمال لبنان مستهدفة بعض النقاط في ريفَي طرطوس وحماة".

وأشارت الوكالة نقلاً عن المصدر أن "الدفاعات الجوية السورية تصدّت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها".

وأضاف المصدر: “أدى العدوان إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وتشن إسرائيل هجمات في الأراضي السورية منذ سنوات ضد ما وصفته بالقوات الإيرانية وتلك المدعومة من إيران التي انتشرت هناك خلال الحرب المستمرة منذ 11 عاماً.

وفي 19 فبراير/شباط الماضي قتل 15 شخصاً جراء قصف إسرائيلي استهدف حياً سكنياً في دمشق، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع لجيش النظام وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لجماعة "حزب الله" اللبنانية بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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