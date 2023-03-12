أعلن وزير البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي التركي مراد قوروم بدء بناء 27 ألفاً و253 وحدة سكنية في جميع أنحاء الولايات الـ11 المتضررة من زلازل فبراير/شباط.

جاء ذلك خلال تصريحات السبت عقب اجتماع جمع بين قوروم ووزير العدل التركي بكير بوزداغ في ولاية ديار بكر شرق البلاد.

وقال قوورم: "بدأنا بناء إجمالي 27 ألفاً و 253 وحدة سكنية في 11 ولاية متضررة من الزلازل منذ 21 فبراير/شباط"، وأضاف: "نخطط لبناء 15 ألف منزل قروي بالاشتراك مع المديرية العامة لشئون البناء في مارس/آذار".

وأشار إلى أن الهيئة العامة للإسكان الجماعي في تركيا TOKi وشركة أملاك كونوت سيباشران بناء 309 آلاف وحدة سكنية الشهرين المقبلين، وستنفَّذ عمليات البناء والترميم بنفس الوقت في 11 ولاية".

من جانبه أعرب وزير العدل بكير بوزداغ عن شكره لقوروم وجميع المؤسسات العاملة على إدارة عمليات البناء بسرعة كبيرة ووفقاً للشروط اللازمة، مشيراً إلى أن بناء أكثر من 20 وحدة سكنية في وقت قصير جداً هو "نجاح كبير".

وفي وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته تهدف إلى إتمام بناء 319 ألف وحدة سكنية في مناطق الزلزال خلال عام واحد وتسليمها لمستحقيها على الفور.

وأكد الرئيس التركي عزمه مواصلة العمل لإنشاء مساحات معيشة جديدة وآمنة على مراحل لنحو 3.5 مليون مواطن متضرر من الزلزال.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.