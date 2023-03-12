أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد استشهاد 3 مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان إن الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل الرسمية مع إسرائيل) أبلغتها "باستشهاد 3 مواطنين، عقب إطلاق الاحتلال النار عليهم قرب نابلس".

فيما أفاد تليفزيون فلسطين (حكومي) بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة فلسطينية بيضاء عند حاجز عسكري قرب مدينة نابلس دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الأحد أعلن الجيش الإسرائيلي تحييد 3 فلسطينيين واعتقال رابع في اشتباك مسلح بمدينة نابلس.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان إن "مسلحين فلسطينيين أطلقوا الليلة الماضية النار نحو قوة عسكرية كانت داخل موقع عسكري في مفرق جيت قرب مدينة نابلس".

وأضاف أدرعي: "أطلقت قوة عسكرية من لواء جولاني النار صوب المسلحين وتمكنت من تحييد ثلاثة منهم خلال تبادل لإطلاق نار".

وذكر أن "قوات الجيش صادرت 3 بنادق من نوع M-16 وأمشاط ذخيرة كانت بحوزة المسلحين".

ومنذ مطلع عام 2023 زادت بصورة ملحوظة وتيرة الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويرد عليها فلسطينيون في الغالب بعمليات فردية.