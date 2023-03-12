سياسة
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مُدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.. الصين تعيّن لي شانغفو وزيراً للدفاع
أكّد المؤتمر الوطني لنواب مجلس الشعب الصيني بالإجماع تعيين الجنرال لي شانغفو وزيراً جديداً للدفاع في البلاد الذي سبق وأدرجته واشنطن بقائمة العقوبات لشراء إدارة عسكرية -كان يرأُسها- المقاتلات الروسية Su-35 ونظام صواريخ S-400.
مُدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.. الصين تعيّن لي شانغفو وزيراً للدفاع
وزير الدفاع الصيني الجديد لي شانغفو أقصى اليمين / صورة: AFP
12 مارس 2023

أكّد المؤتمر الوطني لنواب مجلس الشعب الصيني بالإجماع الأحد تعيين الجنرال لي شانغفو وزير دفاع جديداً في البلاد.

وللجنرال لي شانغفو دور كبير في جهود تحديث جيش التحرير الشعبي الصيني، كما سبق وأدرجته الولايات المتحدة في قائمة العقوبات.

وفرضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2018، عقوبات على الوزير الجديد وإدارة تطوير المعدات الصينية -التي كان يرأُسها ذلك الوقت- لشراء المقاتلات الروسية Su-35 ونظام صواريخ S-400.

والجمعة اختار البرلمان الصيني بالإجماع شي جين بينغ رئيساً للبلاد للمرة الثالثة على التوالي.

ووافق البرلمان الصيني السبت على تعيين لي تشيانغ رئيساً جديداً للوزراء خلال الاجتماع السنوي للبرلمان.

وسيحل لي تشيانغ السكرتير السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي وعضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي محل لي كه تشيانغ الذي سيتقاعد خلال جلسة المجلس الوطني لنواب الشعب التي تنتهي الاثنين بعد أن أمضى فترتين مدة كل منهما 5 سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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