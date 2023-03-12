أكّد المؤتمر الوطني لنواب مجلس الشعب الصيني بالإجماع الأحد تعيين الجنرال لي شانغفو وزير دفاع جديداً في البلاد.

وللجنرال لي شانغفو دور كبير في جهود تحديث جيش التحرير الشعبي الصيني، كما سبق وأدرجته الولايات المتحدة في قائمة العقوبات.

وفرضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2018، عقوبات على الوزير الجديد وإدارة تطوير المعدات الصينية -التي كان يرأُسها ذلك الوقت- لشراء المقاتلات الروسية Su-35 ونظام صواريخ S-400.

والجمعة اختار البرلمان الصيني بالإجماع شي جين بينغ رئيساً للبلاد للمرة الثالثة على التوالي.

ووافق البرلمان الصيني السبت على تعيين لي تشيانغ رئيساً جديداً للوزراء خلال الاجتماع السنوي للبرلمان.

وسيحل لي تشيانغ السكرتير السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي وعضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي محل لي كه تشيانغ الذي سيتقاعد خلال جلسة المجلس الوطني لنواب الشعب التي تنتهي الاثنين بعد أن أمضى فترتين مدة كل منهما 5 سنوات.