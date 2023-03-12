سياسة
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طهران: استئناف العلاقات مع السعودية يحقق مصالح الشعوب
أعلنت الخارجية الإيرانية أن الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض يحقق مصالح الشعوب المسلمة ودول المنطقة. وأضافت أنه "نتيجة لمفاوضات مكثفة وعملية، جرى التوصل إلى اتفاق بكين لوضع العلاقات بين إيران والسعودية على مساره الطبيعي".
طهران: استئناف العلاقات مع السعودية يحقق مصالح الشعوب
طهران: استئناف العلاقات مع السعودية يحقق مصالح الشعوب / صورة: AA
12 مارس 2023

أعلنت الخارجية الإيرانية أن الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض يحقق مصالح الشعوب المسلمة ودول المنطقة.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) مساء السبت وضحت فيه ما تسعى له إيران بالاتفاق مع السعودية.

وقالت في البيان إن "سياستها الخارجية اتخذت خطوة مهمة في سياق التطبيق العملي لعقيدة السياسة الخارجية المتوازنة والدبلوماسية الديناميكية والتفاعل الذكي وفي اتجاه تجسيد سياسة الجوار واستكمال الخطوات الفعالة السابقة".

وأضافت أنه "نتيجة لمفاوضات مكثفة وعملية، جرى التوصل إلى اتفاق بكين لوضع العلاقات بين إيران والسعودية على مساره الطبيعي".

وأوضحت أنه من خلال هذا الاتفاق "أظهرت حكومة طهران أنها على طريق تأمين مصالح الشعب الإيراني وكذلك الشعوب المسلمة والأصدقاء والجيران في المنطقة، وكذلك استخدام الطاقات الإقليمية عازمة جدياً على تحقيق وترسيخ السلام والاستقرار الشاملين، وتأمين المصالح المشتركة والجماعية لحكومات وشعوب المنطقة".

كما عبّرت عن ثقتها بـ"الدور والآثار الإيجابية لهذا الاتفاق في تأمين المصالح المشتركة لشعبي إيران والسعودية وباقي شعوب المنطقة".

وختاماً أعربت عن تقديرها "لمبادرة الصين واستضافتها ودورها في تحقيق هذا الاتفاق وكذلك للدور الفعال للحكومات الصديقة والجارة العراق وسلطنة عمان في هذا المجال".

والجمعة أعلنت السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، حسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وجاء الاتفاق السعودي-الإيراني عقب استضافة بكين في "الفترة من 6 إلى 10 مارس/آذار الجاري مباحثات سعودية-إيرانية، "استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وبالاتفاق مع قيادتَي المملكة والجمهورية الإيرانية ورغبة منهما في حل الخلافات"، وفق بيان ثلاثي مشترك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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