سياسة
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شاهد | زلازل تركيا.. طائرة باكستانية محملة بـ1200 خيمة تصل إلى تركيا
حطّت طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية قادمة من باكستان في مطار أضنة جنوبي تركيا، لدعم جهود الإغاثة عقب الزلازل التي ضربت المنطقة. كما أن 3 سفن مُحمّلة بنحو 13 ألفاً و600 خيمة شتوية غادرت باكستان في طريقها إلى تركيا.
شاهد | زلازل تركيا.. طائرة باكستانية محملة بـ1200 خيمة تصل إلى تركيا
زلازل تركيا.. طائرة باكستانية محملة بـ1200 خيمة تصل إلى تركيا / صورة: AA
12 مارس 2023

حطّت طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية قادمة من باكستان في مطار أضنة جنوبي تركيا لدعم جهود الإغاثة عقب الزلازل التي ضربت المنطقة.

وفي إطار عملية أطلقتها الحكومة الباكستانية تهدف إلى نقل 50 ألف خيمة لإغاثة المتضررين من الزلازل، وصلت أول طائرة محملة بألف و200 خيمة.

وجرى إنزال الخيام المقاومة للحرائق والمياه من الطائرة ونقلها إلى المناطق المنكوبة.

ورحلة الطائرة المذكورة رقمها 11 في سلسلة الرحلات الخاصة التي نقلت المستلزمات الإغاثية من باكستان إلى تركيا.

كما أن 3 سفن مُحمّلة بنحو 13 ألفاً و600 خيمة شتوية غادرت باكستان في طريقها إلى تركيا.

وفي بيان صادر عن السفارة الباكستانية لدى أنقرة ذكرت أن الحكومة تعتزم إرسال 50 ألف خيمة من أجل متضرري الزلازل في تركيا عبر رحلات جوية خاصة تستمر طوال أسبوعين.

ولفتت ببيانها الأحد إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يتابع شخصياً إرسال المساعدات إلى تركيا.

كما أشارت إلى انطلاق 3 سفن تحمل خياماً شتوية من باكستان باتجاه تركيا، ومن المنتظر وصولها خلال الشهر الجاري.​​​​​​​​​​​​​​

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً هائلاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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