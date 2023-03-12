سياسة
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أقار: محادثاتنا مع واشنطن حول F-16 وصلت إلى نقطة إيجابية ولدينا بدائل
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن المحادثات مع وزارة الدفاع الأمريكية حول التزود بمقاتلات F-16 وصلت إلى نقطة إيجابية.
أقار: محادثاتنا مع واشنطن حول F-16 وصلت إلى نقطة إيجابية ولدينا بدائل
أقار: نعلم أن البيت الأبيض يدعم ذلك ونود أن يعلم الجميع أننا لسنا عاجزين ولدينا بدائل / صورة: AA
12 مارس 2023

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن بلاده ليست عاجزة في قضية الحصول على مقاتلات F-16 ولديها بدائل، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن المحادثات مع وزارة الدفاع الأمريكية بهذا الشأن وصلت إلى نقطة إيجابية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع طاولة محرري الأناضول الذي انعقد بقاعدة الدعم اللوجستي التابعة للجيش في منطقة سرينيول بولاية هاطاي جنوبي تركيا.

وأضاف أقار: "نود أن يعلم الجميع أننا لسنا عاجزين في قضية الحصول على مقاتلات F-16 ولدينا بدائل".

وأشار إلى أن "المحادثات مع وزارة الدفاع الأمريكية وصلت إلى نقطة إيجابية"، وأردف: "نعلم أن البيت الأبيض يدعم ذلك ونأمل أن يتخذ الكونغرس قراره بحكمة".

وفيما يخص محاربة الإرهاب أكد أقار مواصلة التصدي للإرهابيين بكل حزم إثر كارثة الزلزال وتحييد 53 إرهابياً من تنظيم PKK منذ 6 فبراير/شباط الماضي.

وحول طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي قال أقار إن تركيا تنتظر من البلدين الإيفاء بتعهداتهما، مؤكداً أن أنقرة لا تعارض سياسة الباب المفتوح للناتو من حيث المبدأ.

وأكد أن "تنظيمَي YPG وPKK الإرهابيين وجهان لعملة واحدة"، وأردف: "ننتظر من أصدقائنا وحلفائنا رؤية هذه الحقيقة".

اتفاقية الحبوب

في سياق منفصل قال أقار إن روسيا وأوكرانيا تنظران بإيجابية إلى تمديد اتفاق الحبوب.

وأضاف: "الطرفان الروسي والأوكراني ينظران بإيجابية إلى تمديد اتفاقية الحبوب ونحن على قناعة بأنها ستمدد في 18 مارس/آذار الجاري".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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