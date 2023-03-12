أعلنت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية الأحد أن 3 من أفرادها قُتلوا باشتباك مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وقالت المجموعة في بيان إنه "بعد رصد دقيق لوحدة غولاني (التابعة للجيش الإسرائيلي) على حاجز صرة (قرب نابلس) تحركت إحدى مجموعاتنا المقاتلة لنصب كمين لهذه الوحدة والاشتباك معهم".

وأضافت أنه "تبيّن لنا أن عناصر هذه الوحدة ينصبون كميناً لمجموعتنا القتالية فقرر عناصر المجموعة التسلّل لإيقاع جنود هذه الوحدة في كمينٍ أكبر وأوسع ووقع الاشتباك من مسافة الصفر قبل أن يتوزع مقاتلونا في المنطقة".

وذكر البيان أن "عناصر المجموعة وعددهم ثلاثة ارتقوا شهداء، وهم جهاد الشامي وعدي الشامي ومحمد الدبيك".

وتوعدت المجموعة الفلسطينية المسلحة الجيش الإسرائيلي قائلة إن "عرين الأسود تتحرك باحثةً عنكم في كل مكانٍ وزمان وأن سلسلة عمليات الثأر مستمرة".

وفي هذا الصدد ندّدت فصائل فلسطينية الأحد بقتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين بالرصاص قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، متوعدةً تل أبيب بالرد على هذه "الجريمة" الجديدة.

ومشددةً على أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تحاول "تصدير أزماتها الداخلية" قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عبر بيان إن "هذه الجريمة تؤكد أن حكومة الاحتلال ساعية لتصعيد الأوضاع".

وأردفت "فتح" بأن "سياسة ما يسمى (جز العشب) التي يمارسها الاحتلال لن تجدي نفعاً، ولن تُرهب شعبنا الذي سيواصل نضاله حتى إقامة دولته المستقلة"، داعيةً المجتمع الدولي إلى "التدخل الفوري لكبح النزعة الإجرامية لمنظومة الاحتلال".

فيما قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان إن "تصاعد جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا وتدنيسه للمقدسات سيُقابَل بمزيد من الصمود والمقاومة.. شعبنا سيضرب العدو الغاصب في كل مناطق أرضنا المحتلة حتى زواله".

وشدد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق عز الدين عبر بيان على أن "إعدام الفلسطينيين الثلاثة جريمة بشعة جديدة تُسجل في سجل الاحتلال".

عز الدين تابع بأن "حكومة الاحتلال تثبت كل يوم أنها تعلن الحرب الشاملة على شعبنا وتستخدم كل الطرق البشعة التي تستوجب الرد عليها بكل الطرق".

ومتوعدةً بأن "المقاومة ستُدفع العدو ثمن جرائمه" قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان إن "هذه المجزرة الجديدة لن تضعف إرادة المقاومة".

كما أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عبر بيان أن "الإرهاب والجرائم لا يمكن أن تُقابَل إلا بمزيد من العمليات النوعية ضد الاحتلال".

وقالت حركة الأحرار الفلسطينية في بيان إن "شلال الدم النازف في الضفة يؤكد دعم حكومة الإرهاب لهذه السياسة الممنهجة ضد شعبنا، ويثبت أن المقاومة وحدها الكفيلة بلجم هذا العدوان".

وتابعت: "دماء الشهداء أمانة في أعناق شعبنا ومقاوميه الذين ندعوهم لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال بكل الساحات بالضفة".

كذلك دعت حركة المجاهدين الفلسطينية عبر بيان إلى "استمرار حالة الاشتباك مع الاحتلال لحماية أبناء الشعب وثأراً لدماء المقاتلين".

وصباح الأحد قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان إن "مسلحين فلسطينيين أطلقوا الليلة الماضية النار نحو قوة عسكرية كانت داخل موقع عسكري في مفرق جيت قرب مدينة نابلس".

وأضاف أدرعي: "أطلقت قوة عسكرية من لواء جولاني النار صوب المسلحين وتمكنت من تحييد ثلاثة منهم خلال تبادل لإطلاق نار".

وأشار إلى أن "مسلحاً آخر سلم نفسه وجرى اعتقاله ونقله للتحقيق لدى قوات الأمن".

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لاحق استشهاد 3 مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب نابلس.

ومنذ مطلع عام 2023 زادت بصورة ملحوظة وتيرة الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويرد عليها فلسطينيون في الغالب بعمليات فردية.