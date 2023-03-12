سياسة
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صور | المدرعة التركية أمازون تتوق إلى تسطير نجاحات جديدة بعد "تجديد شبابها"
بعد خضوعها لعملية تطوير وتحديث كبيرة لتكون إحدى النجوم الساطعة للصناعات الدفاعية التركية تتوق مدرعة أمازون رباعية الدفع التركية إلى تنفيذ المهمات الصعبة الموكلة إليها.
صور | المدرعة التركية أمازون تتوق إلى تسطير نجاحات جديدة بعد "تجديد شبابها"
أمازون مدرعة رباعية الدفع تبلغ قوة محركها 360 حصاناً وتقطع مسافة 800 كم دون الحاجة إلى التزود بالوقود / صورة: AA
12 مارس 2023

تتوق مدرعة أمازون رباعية الدفع التركية إلى تنفيذ المهمات الصعبة الموكلة إليها بعد خضوعها لعملية تطوير وتحديث كبيرة لتكون إحدى النجوم الساطعة للصناعات الدفاعية التركية.

والمدرعة العسكرية أمازون متعددة الأغراض من صنع شركة BMC التركية للصناعات الدفاعية، وعرضت فخر صناعاتها هذه بمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بين 20 و24 فبراير/شباط الماضي.

وفي حديثه للأناضول قال نائب المدير العام لشركة BMC محمد ألتنهان إن الشركة أجرت تعديلات وتحسينات أداء المدرعة أمازون التي تنفذ مهام داخل وخارج تركيا، من خلال التغذية الراجعة إلى الشركة.

وقال: "لقد رفعنا القدرة الاستيعابية للمدرعة أمازون رباعية الدفع، كما أجرينا تعديلات على معداتها الإلكترونية، وحسنَّا مظهرها الخارجي حيث أعطت منظراً يليق بقدراتها العملياتية".

وأكد أن المدرعة باتت لديها قدرة أعلى على المناورة، وتحقق التفوق على المدرعات الأخرى ضمن المناطق السكنية من حيث حرية الحركة.

وأضاف: "مدرعتنا تبعث شعور الأمان للصديق وتقذف الرعب في قلوب الأعداء"، مشيراً إلى إجراء تحسينات على مقاعد المدرعة حيث باتت توفر راحة أكبر لطاقهما.

ألتنهان قال إن قوة محرك مدرعة أمازون تبلغ 360 حصاناً، وتقدر على قطع مسافة 800 كم دون الحاجة إلى التزود بالوقود، وتصل سرعتها إلى 110 كم في الساعة، وتحمل أوزاناً تصل إلى 16 طناً، وتستوعب طاقماً من 7 ركاب.

كما تتمع أمازون بحماية أفراد طاقمه ضد الألغام والمتفجرات المصنوعة يدوياً والباليستية، ومجهزة بمعدات قياسية كإطفاء الحريق وأنظمة تكييف ونظام مركزي لنفخ الإطارات، وفق المسؤول نفسه.

وجهّزت المدرعة بمعدات مهمة مثل رافعة الإنقاذ الذاتي ونظام إطلاق صفارات الإنذار ومدفع إطلاق الضباب (للتمويه) ونظام الاتصال الداخلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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