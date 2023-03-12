أعلن محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، تأسيس الصندوق لشركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي الوطني الجديد.

جاء ذلك، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) الأحد وستتخذ الشركة من العاصمة الرياض، مركزاً رئيسياً لإدارة عملياتها التشغيلية.

ومن المتوقع أن تساهم الشركة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، بقيمةٍ تصل إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار) واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل.

وتهدف شركة "طيران الرياض" لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهةٍ حول العالم بحلول العام 2030.

وستقدم الشركة مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة، ممزوجة بطابع الضيافة السعودي الأصيل، حسب الوكالة.

وتعد شركة "طيران الرياض" ومطار الملك سلمان الدولي ضمن أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران، الهادفة إلى رفع الاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، وتعزيز تنافسيتها عالمياً تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

يشار إلى أن الناقل الوطني الوحيد في السعودية حالياً هو شركة "السعودية" والتي تقدم رحلات دولية ومحلية (عبر شركتها طيران أديل).