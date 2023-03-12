سياسة
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أردوغان: نخطط لتشييد 183 ألف شقة و15 ألف منزل ريفي في هاطاي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته تخطط لتشييد 183 ألف شقة سكنية و15 ألف منزل ريفي بولاية هاطاي المتضررة من الزلازل، مضيفاً أن إجمالي عدد الشقق السكنية والمنازل الريفية التي سيجرى تشييدها في عموم المناطق المتضررة يصل إلى 650 ألفاً.
أردوغان: نخطط لتشييد 183 ألف شقة و15 ألف منزل ريفي في هاطاي
أردوغان: نخطط لتشييد 183 ألف شقة في هاطاي / صورة: AA
12 مارس 2023

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته تخطط لتشييد 183 ألف شقة سكنية و15 ألف منزل ريفي بولاية هاطاي المتضررة من الزلازل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في هاطاي الأحد عقب زيارته مخيّماً يحتضن مواطنين متضررين من الزلازل التي ضربت جنوب تركيا.

ووصف أردوغان الزلازل التي وقعت جنوب تركيا في 6 فبراير/شباط الماضي وخلفت أضراراً في 11 ولاية، بأنها أكبر كارثة في القرن الماضي.

وأشار إلى أن الحكومة تجري الاستعدادات اللازمة لبناء المنازل الجديدة في المنطقة المنكوبة على وجه السرعة.

وقال أردوغان: "في ظل الوضع القائم حالياً، نخطط لتشييد 183 ألف شقة سكنية و15 ألف منزل ريفي في هاطاي".

وأوضح أن إجمالي عدد الشقق السكنية والمنازل الريفية التي سيجرى تشييدها في عموم المناطق المتضررة يصل إلى 650 ألفاً.

وتابع: "هدفنا في المرحلة الأولى هو استكمال تشييد 319 ألف شقة ومنزل ريفي وتسليمها إلى أصحابها خلال عام".

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة وهي أضنة وآدي يامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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