سياسة
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كييف لا تتوقع تسليمها طائرات مقاتلة من الغرب وتشدد على حاجتها إلى الأسلحة
قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا الأحد إنه لا يتوقع أن ترسل الدول الغربية مقاتلات جوية إلى بلاده قريباً، لكنه شدد على حاجة كييف لمزيد من الأسلحة والذخيرة.
كييف لا تتوقع تسليمها طائرات مقاتلة من الغرب وتشدد على حاجتها إلى الأسلحة
خسرت أوكرانيا المئات من جنودها في مدينة باخموت في محاولات صد تقدم القوات الروسية  / صورة: AFP
12 مارس 2023

أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا الأحد أنه لا يتوقع أن ترسل الدول الغربية مقاتلات جوية إلى بلاده في القريب العاجل بسبب صعوبات تقنية ولوجستية.

وقال دميتري كوليبا، في مقابلة مع صحيفة مع بيلد إم زونتاج الألمانية: "لا أتوقع تسليمنا المقاتلات في أي وقت قريب، فهذه مهمة صعبة للغاية من الناحية اللوجستية والفنية. ولكننا نوصي ببدء تدريب الطيارين الأوكرانيين الآن".

وأضاف: "عند اتخاذ قرار توريد الطائرات، لن نحتاج إلى قضاء عدة أشهر لتنفيذ تدريب الكادر اللازم".

وأكد كوليبا حاجة أوكرانيا إلى مزيد من الأسلحة والذخيرة، قائلاً إن ألمانيا يمكن أن تساعد في تلبية مطالب كييف ولكن هناك مشكلات فيما يتعلق بمشترياتها على المستوى الحكومي.

ولفت إلى أن الشركات الألمانية المصنعة للأسلحة أبلغته خلال مؤتمر ميونيخ الأمني الشهر الماضي أنها جاهزة لعملية التسليم لكنها تنتظر توقيع الحكومة على العقود.

وتابع قائلا: "لذا فإن المشكلة تكمن في الحكومة".

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، طلب من الغرب طائرات مقاتلة للدفاع عن أجوائه ضد الهجمات الروسية، وهو طلب استبعدته رسمياً في الوقت الحالي دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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