سياسة
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تركيا: موسكو وكييف تنظران بإيجابية إلى تمديد اتفاق الحبوب
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن روسيا وأوكرانيا تنظران بإيجابية لتمديد اتفاق الحبوب، مشيرا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل محادثاته مع نظيريه الروسي والأوكراني في القضايا التي تخص العلاقات بين موسكو وكييف.
تركيا: موسكو وكييف تنظران بإيجابية إلى تمديد اتفاق الحبوب
تركيا: موسكو وكييف تنظران بإيجابية لتمديد اتفاق الحبوب.  / صورة: AA
12 مارس 2023

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن من روسيا وأوكرانيا تنظران بإيجابية إلى تمديد اتفاق الحبوب.

جاء ذلك خلال حلوله ضيفاً الأحد على طاولة محرري الأناضول في اجتماعها الصباحي بولاية هاطاي جنوبي البلاد.

وأضاف: "الطرفان الروسي والأوكراني ينظران بإيجابية إلى تمديد اتفاقية الحبوب ونحن على قناعة بأنه سيتم تمديدها في 18 مارس/آذار الجاري".

وبيّن أن تركيا فعلت ما يلزم وما يقع على عاتقها، مشيراً إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل محادثاته مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القضايا التي تخص العلاقات بين موسكو وكييف.

وأشار إلى أن "نحو 24 مليون طن من الحبوب نقلتها 795 سفينة عبر ممر الحبوب حتى الآن".

وشدد على أهمية الحبوب للبلدان الإفريقية من حيث الأسعار والمجاعة والاستقرار السياسي.

وفي 22 يوليو/تموز 2022 شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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