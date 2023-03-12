سياسة
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تركيا تُسخِّر إمكاناتها لبناء مناطق الزلازل وقطر ترسل 10 آلاف منزل متنقل
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ إمكانيات الدولة والشعب التركي "مكرسة" لمنطقة الزلزال، وأكد أردوغان أن قطر وعدت بتقديم 10 آلاف منزل مسبق التجهيز للمتضررين من كارثة الزلزال، وأنها ترسلها بشكل تدريجي.
تركيا تُسخِّر إمكاناتها لبناء مناطق الزلازل وقطر ترسل 10 آلاف منزل متنقل
تواصل أعمال هدم المباني المتضررة من الزلازل تمهيداً لبناء أخرى في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا  / صورة: AA
12 مارس 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ إمكانيات الدولة والشعب التركي "مكرسة" لمنطقة الزلزال.

جاء ذلك في كلمة بمركز إدارة كارثة الزلزال في قضاء صمنداغي بولاية هاطاي جنوبي تركيا.

ووعد الرئيس التركي بالانتهاء من بناء 244 ألف وحدة سكنية و75 ألف بيت ريفي خلال عام واحد في منطقة الزلزال.

وشدد على المضي قدماً في تحقيق أهداف الجمهورية التركية وبناء رؤيتها الخاصة وتطبيق برامجها من أجل "قرن تركيا".

وأشار الرئيس التركي إلى أنّ "الدولة بجنودها وشرطتها وقوات الدرك والطواقم الطبية والمعلمين ومن طائراتها ومروحياتها حتى سفنها استنفرت إمكاناتها من أجل المناطق المتضررة بالزلزال".

وبلغ عدد الوفيات من الزلزال بحسب الرئيس التركي 48 ألفاً وعدد الجرحى 115 ألفاً.

وقال : "لا دولة تبدي ردة فعل أسرع من تركيا في وجه زلزال دمر 50 ألف بناء، وشهد على ذلك الأجانب الذين زاروا بلادنا".

وفي تصريحات أمام المواطنين عقب زيارته مستشفى ميدانياً في ولاية هاطاي قال أردوغان إن قطر وعدت بتقديم 10 آلاف منزل مسبق التجهيز للمتضررين من كارثة الزلزال، وأنها ترسلها بشكل تدريجي.

وقال أردوغان إن عدد الزلازل التي تسببت بهذا الحجم الهائل من الدمار وعلى مسافة شاسعة كهذه "قليل جداً في العالم".

وأشار إلى أن السلطات التركية المعنية بدأت حالياً مرحلة إزالة الأنقاض بالكامل وبناء المباني السكنية الجديدة في المنطقة المتضررة.

وذكر أن حكومته عازمة على النهوض بهاطاي والتقسيمات الإدارية التابعة لها من جديد في غضون عام واحد.

وأكد أن السلطات نصبت أولاً الخيام ثم انتقلت إلى تركيب المنازل مسبقة التجهيز لإيواء المتضررين من الزلزال.

وكشف الرئيس التركي أن الحكومة ستوفر 30 ألف منزل مسبق التجهيز في هاطاي خلال فترة وجيزة.

وأوضح أن الجزء الأكبر من المنازل مسبقة التجهير التي ترسلها دولة قطر الشقيقة سيجرى تخصيصه لولاية هاطاي.

ولفت إلى أن جزءاً من هذه المنازل التي سيصل عددها الإجمالي إلى 10 آلاف دخلت الخدمة بالفعل في قضاء أنطاكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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