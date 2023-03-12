أبلغت الإمارات الأحد قطر بتنازلها عن طلب استضافة الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين لعام 2026 لصالح ملف الدوحة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حسب الديوان الأميري القطري في بيان.

وخلال الاتصال استعرض الطرفان "العلاقات الأخوية بين البلدَين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن "دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لملف ترشح قطر لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، وعليه ستسحب الإمارات ملف ترشحها للاجتماعات، متمنيّاً التوفيق لقطر في استضافة هذا التجمع الدولي"، وفق البيان.

فيما أعرب الشيخ تميم عن "شكره لأخيه سمو رئيس دولة الإمارات على دعم بلاده لقطر في ترشحها لاستضافة هذه الاجتماعات".

وفي 1 مارس/آذار الجاري، أجرى الشيخ تميم مباحثات في الدوحة مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بشأن تعزيز العلاقات بين البلديَن وموضوعات ذات اهتمام مشترك.

ومنذ أوائل 2021 عادت العلاقات بين البلدين الخليجيين، بعد أزمة سياسية حادة اندلعت في يونيو/ حزيران 2017 وقطعت خلالها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر.