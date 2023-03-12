سياسة
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آلاف الأطنان من القمامة تتراكم في شوارع باريس بسبب إضراب عمال النظافة
امتلأت شوارع العاصمة الفرنسية باريس بآلاف الأطنان من القمامة بعد أسبوع على بدء إضراب عمال جمع النفايات احتجاجاً على مشروع الإصلاح الحكومي لنظام التقاعد.
آلاف الأطنان من القمامة تتراكم في شوارع باريس بسبب إضراب عمال النظافة
أثّر الإضراب في بعض أبرز مناطق المدينة مثل الجادة الخامسة والسادسة / صورة: AFP
12 مارس 2023

تراكمت آلاف الأطنان من القمامة في شوارع العاصمة الفرنسية بعد أسبوع على بدء إضراب عمال جمع النفايات احتجاجاً على مشروع الإصلاح الحكومي لنظام التقاعد، وفق ما أعلن مجلس مدينة باريس الأحد.

وتوقف العمل في ثلاث محطات لحرق القمامة خارج العاصمة لتتجمّع أكياس القمامة على طول أرصفة بأكملها وتفيض الحاويات.

وأعلنت وكالة "سيتكوم" المسؤولة عن نفايات المنازل أنها غيّرت مسار شاحنات جمع النفايات إلى مواقع أخرى للتخزين والمعالجة في المنطقة فيما لم تلجأ بعد إلى الشرطة.

ويجمع عمال النظافة في المدينة على مدى الأسبوع الماضي القمامة من نصف أحياء باريس فقط. وأثّر الإضراب في بعض أبرز مناطق المدينة مثل الجادة الخامسة والسادسة.

ولم تتأثر المناطق التي تتولى شركات خاصة مسؤولية جمع النفايات فيها.

وحسب الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) اليسارية، يمكن لجامعي النفايات والسائقين التقاعد حالياً من سنّ 57 عاما، لكن سيتعيّن عليهم العمل عامين إضافيين بموجب خطط الإصلاح التي ما زالت تتيح حق التقاعد المبكر للأشخاص الذين تعد ظروف عملهم صعبة.

وتشير الكونفدرالية إلى أن متوسط العمر المتوقع للعاملين في مجال جمع النفايات يعد أقل بما بين 12 و17 عاماً من المعدّل بالنسبة للبلاد بأكملها.

ويقوم الإجراء الرئيسي في الإصلاح على رفع الحد الأدنى العام لسن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وهو أمر يرى كثيرون أنه غير منصف للأشخاص الذين بدأوا العمل في سن مبكرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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